എസ്.ഐ.ആർ: പ്രവാസികളും പ്രായമുള്ളവരും ഹിയറിങ്ങിന്​ നേരിട്ടെത്താൻ നിർബന്ധിക്കരുതെന്ന്​ സി.ഇ.ഒ

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​​പ്പെ​ട്ട്​ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​യാ​ളു​ക​ൾ, പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​രെ ഹി​യ​റി​ങ്ങി​ന്​ നേ​രി​ട്ട്​ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണ​മെ​ന്ന്​ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ക്കാ​തെ അ​വ​ർ നി​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന പ​ക​ര​ക്കാ​രെ ഹി​യ​റി​ങി​ന്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫീ​സ​ർ (സി.​ഇ.​ഒ) ര​ത്ത​ൻ യു. ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ. രാ​ഷ്​​​ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ സം​സാ​രി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​​ദ്ദേ​ഹം.

    വോ​ട്ട​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ പ​ര​മാ​വ​ധി സ​ഹാ​യ​ക​ര​മാ​യ സ​മീ​പ​നം സ്വീ​ക​രി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ത​ന്നെ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​ളു​ക​ൾ​ക്ക്​ ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട്​ വ​രാ​തെ​യാ​ണ്​ ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ക. മാ​പ്പ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത 19.32 ല​ക്ഷം പേ​രി​ൽ 5.12 ല​ക്ഷം വോ​ട്ട​ർ​മാ​രു​ടെ രേ​ഖ​ക​ൾ ഇ​തി​നോ​ട​കം ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​ത്ര​യും പേ​രു​ടെ ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്ത​ണോ വേ​ണ്ട​യോ എ​ന്ന​ത്​ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രു​ടെ വി​വേ​ച​നാ​ധി​കാ​ര​മാ​ണ്. നോ​ട്ടീ​സ്​ ന​ൽ​കി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഈ ​മാ​സം ഏ​ഴ്​ മു​ത​ലാ​ണ്​ ഹി​യ​റി​ങ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ക.

    നി​ല​വി​ൽ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള മാ​പ്പ്​ ചെ​യ്യാ​നാ​കാ​ത്ത​വ​രെ​യെ​ല്ലാം അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ ക​മീ​ഷ​ന്‍റെ ഉ​ദ്ദേ​ശം. ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഒ​രാ​ളെ പു​റ​ത്താ​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​തി​ന്​ നീ​തി​യു​ക്ത​വും വ്യ​ക്​​ത​വും കൃ​ത്യ​വു​മാ​യ കാ​ര​ണം ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​ർ​ഹ​രാ​യ ഒ​രു വോ​ട്ട​റും പ​ട്ടി​ക​ക്ക് പു​റ​ത്താ​വി​ല്ല എ​ന്ന്​ താ​ൻ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കു​ന്നു.

    2002 ലെ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ അ​ച്ഛ​ന്‍റെ പേ​രി​ലെ അ​ക്ഷ​ര​വ്യ​ത്യാ​സ​മ​ട​ക്കം യു​ക്തി​പ​ര​മാ​യ പൊ​രു​ത്ത​ക്കേ​ടു​ക​ളി​ൽ നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കു​ക​യോ ഹി​യ​റി​ങ്​ ന​ട​ത്തു​ക വേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ത്ത​രം പി​ശ​കു​ക​ൾ ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ സാ​ക്ഷ്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തോ​ടെ തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ പു​തി​യ അ​പേ​ക്ഷ (ഫോം 6) ​സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന പ​രാ​തി​യി​ൽ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ഇ​ട​പെ​ടും. വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കാ​നു​ള്ള ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ന്തെ​ങ്കി​ലും സാ​ങ്കേ​തി​ക പ്ര​ശ്ന​മു​ണ്ടോ എ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കും.

    ബൂ​ത്ത്​ പു​നഃ​ക്ര​മീ​ക​ര​ണ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഒ​രു വീ​ട്ടി​ലു​ള്ള​വ​ർ വി​വി​ധ ബൂ​ത്തു​ക​ളി​ലാ​യി ചി​ത​റി​പ്പോ​യ കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഫാ​മി​ലി ഗ്രൂ​പ്പി​ങ്​ ന​ട​ത്തി പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണും. അ​ന്തി​മ പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കു​​മ്പോ​ൾ ഈ ​പോ​രാ​യ്മ പ​രി​ഹ​രി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. ഫാ​മി​ലി ഗ്രൂ​പ്പി​ങി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ വേ​ണ്ട​തി​ല്ല. പു​തു​താ​യി നി​യോ​ഗി​ച്ച ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​ശീ​ലന കു​റ​വു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത്​ പ​രി​ഹ​രി​ക്കും. ക​മീ​ഷ​ൻ നി​യ​മ​സ​ഭ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​​ന്‍റെ മു​ന്നൊ​രു​ക്ക​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ ക​ട​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​വാ​ര​മു​ള്ള രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ഇ​നി ഉ​ണ്ടാ​വി​ല്ല. അ​തേ സ​മ​യം അ​വ​ശ്യ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ൽ യോ​ഗം ചേ​രും.

    സം​സ്ഥാ​ന ത​ല​ത്തി​ലു​ള്ള പ്ര​തി​വാ​ര യോ​ഗം ഇ​നി​യി​ല്ലെ​ങ്കി​ലും നി​യോ​ജ​ക​മ​ണ്ഡ​ലാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ചേ​രാ​ൻ എ​ല്ലാ ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​ർ​ക്കും നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​തി​ന്​ ക​ള​ക്ട​ർ​മാ​ർ എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ഇ.​ആ​ർ.​ഒ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​വും വി​ളി​ക്കും.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​യ​ർ​ന്ന എ​ല്ലാ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും ക​മീ​ഷ​നെ അ​റി​യി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ ച​ട്ട​പ്ര​കാ​രം ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​ന്ന​വ​യെ​ല്ലാം ന​ട​പ്പാ​ക്കി. എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ ന​ട​ക്കു​ന്ന സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പ്ര​തി​വാ​രം രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗം ന​ട​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത്​ മാ​തൃ​ക​യാ​ക്കാ​ൻ മ​റ്റ്​ സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളോ​ട്​ ക​മീ​ഷ​ൻ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ടു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​വു​മു​ണ്ടെ​ന്നും ര​ത്ത​ൻ യു. ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

