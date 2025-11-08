Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Nov 2025 11:37 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Nov 2025 11:37 PM IST

    എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ: പ്രവാസികൾക്കായി കോൾ സെൻറർ, പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    text_fields
    bookmark_border
    എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ: പ്രവാസികൾക്കായി കോൾ സെൻറർ, പ്രത്യേകം ഉദ്യോഗസ്ഥർ
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: വോ​ട്ട​ർ പ​ട്ടി​ക തീ​വ്ര പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​വു​മാ​യി (എ​സ്.​​ഐ.​ആ​ർ) ബ​​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​വാ​സി​ക​ളു​ടെ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​നും സം​ശ​യ നി​വാ​ര​ണ​ത്തി​നും പ്ര​ത്യേ​ക കാ​ൾ സെ​ന്‍റ​ർ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ ര​ത്ത​ൻ യു. ​ഖേ​ൽ​ക്ക​ർ. പ്ര​ത്യേ​കം ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ​യും നി​യോ​ഗി​ക്കു​മെ​ന്നും ആ​ശ​യ വി​നി​മ​യ​ത്തി​ന്​ ഇ-​മെ​യി​ൽ ഐ.​ഡി ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​സ്.​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ വി​ളി​ച്ച രാ​ഷ്ട്രീ​യ പാ​ർ​ട്ടി​ക​ളു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​ശ​ങ്ക​ക​ൾ​ക്ക്​ മ​റു​പ​ടി പ​റ​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ. പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ നാ​ട്ടി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധു​ക്ക​ൾ വ​ഴി ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ ന​ൽ​കാം. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ഡി​യോ ത​യാ​റാ​ക്കും. പ്ര​വാ​സി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​നും ക​മീ​ഷ​ൻ ത​യാ​റാ​ണ്. എ​സ്.​​ഐ.​ആ​റു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ പ്ര​ത്യേ​കം യോ​ഗം വി​ളി​ച്ചു​ചേ​ർ​ക്കാ​ൻ നോ​ർ​ക്ക​യോ​ട് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. 2002ൽ ​ത​മി​ഴ്​​നാ​ട്ടി​ലെ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​വ​രും ഇ​പ്പോ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ള്ള​വ​രു​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക്​ ത​മി​ഴ്നാ​ട്​ ​പ​ട്ടി​ക​യി​ലെ വോ​ട്ട​ർ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി ​പേ​ര്​ ചേ​ർ​ക്കാ​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.​

    ത​ട​സ്സം വ​രി​ല്ലെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പും എ​സ്.​ഐ.​ആ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ത​ട​സ്സം വ​രാ​തെ കൃ​ത്യ​മാ​യ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കാ​നാ​കു​മെ​ന്ന് ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​ർ ഉ​റ​പ്പു​ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രു​ടെ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ആ​രും ആ​ശ​ങ്ക പ്ര​ക​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ബി.​എ​ൽ.​ഒ​മാ​രു​ടെ വി​ന്യാ​സ​മ​ട​ക്കം ഇ​വ​രു​ടെ ചു​മ​ത​ല​യാ​ണ്. ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രെ ബി.​എ​ൽ.​ഒ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കി പ​ക​രം ആ​ളു​ക​ളെ നി​യ​മി​ക്കു​ന്ന​തും അ​താ​ത്​ ക​ല​ക്ട​ർ​മാ​രാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ 35 ല​ക്ഷം പേ​ർ​ക്ക്​ ഇ​തി​ന​കം എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്യാ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഇ​തി​ൽ പ​കു​തി​യോ​ളം പേ​ർ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ച്ച്​ തി​രി​കെ ന​ൽ​കി. പ്ര​യാ​സം വ​രാ​ത്ത രീ​തി​യി​ലാ​ണ് ഫോം ​ത​യാ​റാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്​. വ്യ​ക്ത​ത വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ൽ വി​ഡി​യോ ത​യാ​റാ​ക്കി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും.

    വി​ട്ടു​പോ​യ​വ​രെ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​നു​ശേ​ഷം ​ചേ​ർ​ക്കാം

    ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ എ​ന്യൂ​മ​റേ​ഷ​ൻ ഫോം ​സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​നാ​കാ​തെ ക​ര​ട്​ പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​ൻ ക​ഴി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ഡി​സം​ബ​ർ ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ശേ​ഷം ഫോം ​ആ​റ് ന​ൽ​കി പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ചേ​ർ​ക്കാ​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടാ​തെ പോ​യ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ഫോം ​ആ​റ് എ​യും സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാം. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​രം, പീ​രു​മേ​ട്, ദേ​വി​കു​ളം എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ഭാ​ഷാ​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ശ്ന​ത്തി​ന്​ പ​രി​ഹാ​രം കാ​ണും. നി​ല​വി​ലെ ഫോം ​മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ലാ​ണെ​ങ്കി​ലും മ​ല​യാ​ളം അ​റി​യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക്​ ക​ന്ന​ഡ​യി​ലോ ത​മി​ഴി​ലോ ഫോം ​പൂ​രി​പ്പി​ക്കാം. ഈ ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ സ്കൂ​ൾ അ​ധ്യാ​പ​ക​ർ, വ​ള​ണ്ടി​യ​ർ​മാ​ർ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സേ​വ​ന​വും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും മു​ഖ്യ​തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്​ ഓ​ഫി​സ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എം. ​വി​ജ​യ​കു​മാ​ർ (സി.​പി.​എം), എം.​കെ. റ​ഹ്​​മാ​ൻ (കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്), സ​ത്യ​ൻ മൊ​കേ​രി (സി.​പി.​​ഐ), സി.​പി. ചെ​റി​യ​മു​ഹ​മ്മ​ദ്, അ​ഡ്വ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഷാ (​മു​സ്​​ലിം​ലീ​ഗ്), ജോ​യ്​ എ​ബ്ര​ഹാം (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്), ആ​ന​ന്ദ​കു​മാ​ർ (കേ​ര​ള കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ -എം), ​ജ​യ​കു​മാ​ർ (ആ​ർ.​എ​സ്.​പി), ജെ.​ആ​ർ. പ​ത്​​മ​കു​മാ​ർ (ബി.​ജെ.​പി) എ​ന്നി​വ​ർ ​പ​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:pravasiCall CenterSIR
    News Summary - SIR: Call center and special officers for Pravasis
    Similar News
    Next Story
    X