Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഎസ്.ഐ.ആർ: കരടിനുശേഷം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 28 Dec 2025 8:51 PM IST
    Updated On
    date_range 28 Dec 2025 8:51 PM IST

    എസ്.ഐ.ആർ: കരടിനുശേഷം പേര് ചേർക്കാൻ ലഭിച്ചത് 58,196 അപേക്ഷ; ഇതിൽ 11,111 പേർ പ്രവാസികൾ

    text_fields
    bookmark_border
    എസ്.ഐ.ആർ: കരടിനുശേഷം പേര് ചേർക്കാൻ ലഭിച്ചത് 58,196 അപേക്ഷ; ഇതിൽ 11,111 പേർ പ്രവാസികൾ
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: എസ്.ഐ.ആർ കരട് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ശേഷം പേര് ചേര്‍ക്കാൻ ലഭിച്ചത് 58,196 അപേക്ഷ. ശനിയാഴ്ച വരെ 47,085 സ്വദേശികളും 11,111 പ്രവാസികളും അപേക്ഷ നൽകി. 86 ഒഴിവാക്കൽ അപേക്ഷകളും ലഭിച്ചു. കരട് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും മുമ്പ് 3,59,968 പേരും 30,202 പ്രവാസികളും വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

    വിവരം നല്‍കാനാകാതെ പോയതിനെ തുടര്‍ന്ന് എസ്‌.ഐ.ആര്‍ കരട് പട്ടികയില്‍ പേര് ഇല്ലാത്ത 19.32 ലക്ഷം പേർക്കായി ഉടൻ ഹിയറിങ് നടത്തും. അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായ ഹിയറിങ്ങിനുള്ള നോട്ടീസ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നല്‍കും. ഹിയറിങ് വേളയില്‍ ഹാജരാക്കേണ്ട രേഖകള്‍ തയാറാക്കാന്‍ സമയം നല്‍കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണിത്.

    ഹിയറിങ് തീയതി ഇ.ആർ.ഒമാര്‍ നിശ്ചയിക്കും. അതിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ സൗകര്യമുണ്ടായിരിക്കില്ല. പരിശോധനക്കും ഹിയറിങ്ങിനുമായി രണ്ട് മാസം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മാസത്തിനകം പൂര്‍ത്തിയാക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:applicationvoters listSIRLatest News
    News Summary - SIR: 58,196 applications to add names after the draft voters list
    Similar News
    Next Story
    X