എസ്.ഐ.ആർ: 21,130 പേരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന്​ ഒഴിവാക്കി; 1039 പേർ വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചവർ

Posted Ondate_range 5 Feb 2026 10:58 PM IST
Updated Ondate_range 5 Feb 2026 11:00 PM IST
എസ്.ഐ.ആർ: 21,130 പേരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി; 1039 പേർ വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചവർtext_fields
News Summary - SIR: 21,130 people removed from voter list
തിരുവനന്തപുരം: വോട്ടർ പട്ടിക തീവ്രപരിഷ്കരണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ഹിയറിങ്ങിൽ 21,130 പേരെ ഒഴിവാക്കി. ഇതിൽ 2804 പേർ എന്യൂമറേഷൻ കാലത്ത് മരിച്ചവരും 1039 പേർ വിദേശ പൗരത്വം സ്വീകരിച്ചവരും 17,287 പേർ താമസം മാറിയവരുമാണെന്ന് മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ഡോ. രത്തൻ യു. കേൽക്കർ അറിയിച്ചു.
മതിയായ കാരണങ്ങളാൽ കൃത്യമായ പരിശോധനയിലൂടെ പട്ടികയിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവരുടെ കണക്കാണിതെന്നും ഹിയറിങ് തുടരുന്നതിനാൽ കണക്കിൽ വ്യത്യാസം വരുമെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
