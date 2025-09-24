Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമൗദൂദിയെ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 24 Sept 2025 9:19 PM IST
    Updated On
    date_range 24 Sept 2025 9:19 PM IST

    മൗദൂദിയെ പൈശാചികവത്കരിക്കുന്നത് ദുരുദ്ദേശ്യപരം -വി.ടി. അബ്ദുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ

    text_fields
    bookmark_border
    SIO
    cancel
    camera_alt

    ‘ഇസ്‌ലാം, ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രീയം; സയ്യിദ് മൗദൂദിയെ വായിക്കുമ്പോൾ' ചർച്ച സംഗമം ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി അസി. അമീർ വി.ടി. അബ്ദുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു

    Listen to this Article

    കോഴിക്കോട്: അബുൽ അഅ്‍ലാ മൗദൂദിയെ പൈശാചികവത്​കരിക്കുന്ന വംശീയ പ്രചാരണങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയപ്രേരിതമാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ധൈഷണിക ജീവിതത്തെ മുൻവിധികളില്ലാതെ സമീപിക്കാൻ പൊതുസമൂഹം തയാറാവണമെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി അസി. അമീർ വി.ടി. അബ്ദുല്ലക്കോയ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

    എസ്.ഐ.ഒ കേരള സംഘടിപ്പിച്ച ‘ഇസ്‌ലാം, ഇസ്‌ലാമിക രാഷ്ട്രീയം; സയ്യിദ് മൗദൂദിയെ വായിക്കുമ്പോൾ’ ചർച്ച സംഗമം കോഴിക്കോട് ടൗൺഹാളിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. എസ്.ഐ.ഒ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് അഡ്വ. അബ്ദുൽ വാഹിദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.

    എഴുത്തുകാരൻ കെ.കെ. ബാബുരാജ്, ഐ.പി.എച്ച് അസി. ഡയറക്ടർ കെ.ടി. ഹുസൈൻ, ഷിയാസ് പെരുമാതുറ, ശിഹാബുദ്ദീൻ ഇബ്നു ഹംസ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു. എസ്.ഐ.ഒ ജന. സെക്രട്ടറി സഹൽ ബാസ് സമാപന പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sioabul ala maududiKozhikodeVT Abdullakoya Thangal
    News Summary - SIO Discussion Meeting - V.T. Abdullakoya Thangal
    Similar News
    Next Story
    X