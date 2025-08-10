Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 10 Aug 2025 6:56 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Aug 2025 6:56 AM IST

    ഗായിക നഞ്ചിയമ്മയുടെ കുടുംബഭൂമി കെ.വി. മാത്യു വ്യാജരേഖയുണ്ടാക്കി തട്ടിയെടുത്തതാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: ഗാ​യി​ക ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ​യു​ടെ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ കു​ടും​ബ​ഭൂ​മി കെ.​വി. മാ​ത്യു വ്യാ​ജ​രേ​ഖ​യു​ണ്ടാ​ക്കി ത​ട്ടി​യെ​ടു​ത്ത​താ​ണെ​ന്ന് വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റു​ടെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ​ബ് ക​ല​ക്ട​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​ത്. കെ.​വി. മാ​ത്യു​വി​ന് ഭൂ​മി ന​ൽ​കി​യ​ത് മാ​രി​മു​ത്തു​വാ​ണ്. എ​ന്നാ​ൽ, വി​ല്ലേ​ജി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​രി​മു​ത്തു​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ നി​കു​തി​ശീ​ട്ടോ കൈ​വ​ശാ​വ​കാ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റോ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന് രേ​ഖ​ക​ൾ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

    അ​ഗ​ളി വി​ല്ലേ​ജി​ൽ 1167/1, 1167​/6 സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലു​ള്ള വി​വാ​ദ ഭൂ​മി​ക്ക്, മാ​രി​മു​ത്തു​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ ഭൂ​നി​കു​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യ​യോ കൈ​വ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ൽ​കു​ക​യോ ചെ​യ്ത​താ​യി രേ​ഖ​ക​ളി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ഗ​ളി വി​ല്ലേ​ജ് ഓ​ഫി​സ​റാ​ണ് ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ​ബ്ക​ല​ക്ട​ർ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ന​ൽ​കി​യ​ത്. ഈ ​ര​ണ്ടു രേ​ഖ​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് മാ​രി​മു​ത്തു ഭൂ​മി വി​ൽ​പ​ന ക​രാ​ർ ഉ​ണ്ടാ​ക്കി​യ​ത്.

    ഈ ​സ​ർ​വേ ന​മ്പ​റു​ക​ളി​ലെ നാ​ലേ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ആ​ദി​വാ​സി​യാ​യ നാ​ഗ​ൻ (ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ​യു​ടെ ഭ​ർ​തൃ​പി​താ​വ്) ക​ന്ത​സാ​മി ബോ​യ​ന് 1962ൽ ​വി​റ്റു​വെ​ന്ന​താ​ണ് ഈ ​ഭൂ​മി സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ആ​ദ്യ രേ​ഖ. 1975ലെ ​പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ ഭൂ​മി കൈ​മാ​റ്റ നി​യ​ന്ത്ര​ണ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം ഈ ​ഭൂ​മി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് നാ​ഗ​ൻ ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ആ​ർ.​ഡി.​ഒ​ക്ക് പ​രാ​തി ന​ൽ​കി. കേ​സി​ൽ നാ​ഗ​ന് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം ആ​ർ. ഡി.​ഒ ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, ഉ​ത്ത​ര​വ് ന​ട​പ്പാ​യി​ല്ല. 1999ൽ ​നി​യ​മ​സ​ഭ ‘പ​ട്ടി​ക​വ​ർ​ഗ കൈ​മാ​റ്റ നി​യ​ന്ത്ര​ണ​വും പു​ന​ര​വ​കാ​ശ സ്ഥാ​പ​ന​വും’ നി​യ​മം പാ​സാ​ക്കി​യ​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് ക​ന്ത​സാ​മി​യു​ടെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല ഉ​ത്ത​ര​വു​ണ്ടാ​യി.

    ഈ ​ഭൂ​മി​യി​ൽ ടി.​എ​ൽ.​എ കേ​സ് നി​ല​നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ ക​ന്ത​സാ​മി ബോ​യ​നി​ൽ​നി​ന്ന് 2.11 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി താ​ലൂ​ക്ക് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ് മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്തു. ബാ​ക്കി​യു​ള്ള 1.40 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി ക​ന്ത​സാ​മി ബോ​യ​ന്റെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ല​നി​ർ​ത്താ​മെ​ന്നും അ​വ​കാ​ശി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് നി​കു​തി സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​മെ​ന്നും കൈ​വ​ശ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​മെ​ന്നും 2020ൽ ​ഉ​ത്ത​ര​വാ​യി.

    ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​ല​ക്ട​ർ മു​മ്പാ​കെ നാ​ഗ​ന്റെ അ​വ​കാ​ശി​ക​ളാ​യ ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള​വ​ർ അ​പ്പീ​ൽ ന​ൽ​കി. അ​തോ​ടെ 2020 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 28ന് ​ഒ​റ്റ​പ്പാ​ലം സ​ബ് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ക​ല​ക്ട​ർ റ​ദ്ദാ​ക്കി. ടി.​എ​ൽ.​എ കേ​സ് പു​നഃ​പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വാ​കു​ക​യും ചെ​യ്തു. പാ​ല​ക്കാ​ട് ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വി​നെ​തി​രെ കേ​സി​ലെ എ​തി​ർ​ക​ക്ഷി​ക​ൾ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ കേ​സ് ഫ​യ​ൽ ചെ​യ്തു. ക​ല​ക്ട​റു​ടെ ഉ​ത്ത​ര​വ് ഹൈ​കോ​ട​തി സ്റ്റേ ​ചെ​യ്തു.

    ഈ ​ടി.​എ​ൽ.​എ കേ​സ് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ൾ​ത​ന്നെ മാ​രി​മു​ത്തു​വി​ന്റെ പേ​രി​ൽ 1.40 ഏ​ക്ക​ർ ഭൂ​മി​ക്ക് വ്യാ​ജ നി​കു​തി ര​സീ​ത് ഹാ​ജ​രാ​ക്കി കെ.​വി. മാ​ത്യു കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് വാ​ങ്ങി. ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ അ​റി​യാ​തെ മാ​രി​മു​ത്തു​വി​ൽ നി​ന്ന് ഭൂ​മി വി​ല​ക്ക് വാ​ങ്ങി​യ​താ​യി കെ.​വി. മാ​ത്യു ആ​ധാ​രം ഉ​ണ്ടാ​ക്കി. അ​തി​ൽ 50 സെ​ന്റ് ഭൂ​മി നി​ര​പ്പ​ത്ത് ജോ​സ​ഫ് കു​ര്യ​ന് വി​റ്റു. ഈ 50 ​സെ​ന്റി​ൽ പെ​ട്രോ​ൾ പ​മ്പ് തു​ട​ങ്ങു​ന്ന​തി​ന് ജോ​സ​ഫ് കു​ര്യ​ൻ എ​ല്ലാ വ​കു​പ്പു​ക​ളി​ൽ​നി​ന്നും അ​നു​മ​തി വാ​ങ്ങി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ന്ത​സാ​മി ബോ​യ​ൻ അ​ട്ട​പ്പാ​ടി​യി​ലെ ജ​ന്മി ആ​യ​തി​നാ​ൽ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് ഭൂ​മി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​തി​നാ​ൽ ഭൂ​മി​ക്ക് മേ​ൽ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം ഉ​ന്ന​യി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്നാ​ണ് ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ​യു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​​ക​ൻ ദി​നേ​ശി​ന്റെ വാ​ദം. ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ​യു​ടെ കു​ടും​ബ​ഭൂ​മി​യാ​യ മൂ​ന്നേ​ക്ക​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ കൈ​വ​ശ​മു​ണ്ട്. അ​ത് ലാ​ൻ​ഡ് ബോ​ർ​ഡ് മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ത്ത​താ​ണ്. നി​വാ​സി​യു​ടെ ഭൂ​മി മി​ച്ച​ഭൂ​മി​യാ​യി ഏ​റ്റെ​ടു​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യി​ല്ല എ​ന്ന​തി​നാ​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ ഭൂ​മി​യും ന​ഞ്ചി​യ​മ്മ​ക്ക് വി​ട്ടു​കൊ​ടു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് അ​ഡ്വ. ദി​നേ​ശ് പ​റ​യു​ന്നു.

    TAGS:Nanjiamma's Landforging documentsKerala NewsLatest News
