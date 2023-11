cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Whatsapp

link തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത്​ പുതിയ വോട്ടർമാരു​ടെ രജിസ്​ട്രേഷനിൽ ഗണ്യമായ കുറവ്​ വന്നെന്ന്​ മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഓഫിസർ സഞ്ജയ് കൗൾ. വോട്ടര്‍ പട്ടിക പുതുക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്​ വിളിച്ച അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളുടെ യോഗത്തിലായിരുന്നു പരാമർശം. 2005ൽ ജനിച്ചവരാണ്​ 18 വയസ്സ്​​ പൂർത്തിയായി ഈ ഘട്ടത്തിൽ വോട്ടർപട്ടികയിൽ ​പ്രവേശിക്കേണ്ടത്​. 2005ൽ കേരളത്തിലെ ജനനനിരക്ക്​ അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളമാണ്​. ഇതുവ​രെ പട്ടികയിൽ പേര്​ ചേർത്ത പുതിയ വോട്ടർമാർ ഒന്നേകാൾ ലക്ഷത്തോളം മാത്രം. ഈ വിടവ്​ നികത്താനുള്ള ഇടപെടലാണ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ കമീഷൻ ആലോചിക്കുന്നത്​.

പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി നവംബറിലെ അവസാന ശനി, ഞായർ ദിവസങ്ങളും (25,26) ഡിസംബറിലെ ആദ്യ ശനിയും ഞായറും (രണ്ട്​, മൂന്ന്​ ) പ്രത്യേക ഡ്രൈവ്​ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചു​. ഈ തീയതികളിൽ അവധി ദിനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും താലൂക്ക്​ ഓഫിസുകളിലെ ഇലക്​ഷൻ വിഭാഗം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നാണ്​ നിർദേശം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ രാഷ്ടീയ പാർട്ടികൾ നിയോഗിക്കുന്ന ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജന്റുമാർ എത്തണം. ജനുവരി അഞ്ചിന്​​ വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ പേര്​ ചേർക്കലിന്​ കോളജുകളിലെ ഇലക്ടറൽ ലിറ്ററസി ക്ലബു​കളെ (ഇ.എൽ.സി) ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന്​ യോഗത്തിൽ ആവശ്യമുയർന്നു. ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന്​ കമീഷൻ വ്യക്തമാക്കി. മരിച്ചവരുടെ പേരുകൾ ഇപ്പോഴും പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന്​ പ്രതിനിധികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയെന്നും ഇനിയും പരാതികളുണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധിക്കാമെന്നായിരുന്നു കമീഷന്‍റെ മറുപടി. യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വ്യാജ വോട്ടർ ഐഡി വിവാദവും യോഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടു. അഡ്വ.വി. ജോയ് (സി.പി.എം), അഡ്വ. ജോബ് മൈക്കിൾ (കേരള കോൺഗ്രസ്), എൻ. ശക്തൻ, എം.കെ. റഹ്മാൻ (കോൺഗ്രസ്​), എൻ. രാജൻ (സി.പി.ഐ) അഡ്വ. മുഹമ്മദ് ഷാ (മുസ്​ലിം ലീഗ്), കെ. ജയകുമാർ (ആർ.എസ്.പി), പി. കമലാസനൻ (ബി.എസ്​.പി), അഡ്വ. ജെ.ആർ. പത്മകുമാർ, അഡ്വ.പി. സുധീർ (ബി.ജെ.പി) എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. Show Full Article

Significant decrease in registration of new voters in the state