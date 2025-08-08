Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightസിദ്ധാർഥന്‍റെ മരണം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 10:53 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 10:53 PM IST

    സിദ്ധാർഥന്‍റെ മരണം: നഷ്ടപരിഹാരത്തുക പിൻവലിക്കാൻ അനുമതി; കുപ്രചാരണത്തിനെതിരെ മാതാവിന്‍റെ സത്യവാങ്​മൂലം

    text_fields
    bookmark_border
    Siddharth death Wayanad
    cancel
    camera_alt

    സിദ്ധാർഥ്

    കൊ​ച്ചി: വ​യ​നാ​ട് പൂ​ക്കോ​ട് വെ​റ്റ​റി​ന​റി കോ​ള​ജ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ജെ.​എ​സ്. സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​മാ​യി ദേ​ശീ​യ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട ഏ​ഴു​ല​ക്ഷം രൂ​പ കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്​ പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി ഉ​പാ​ധി​ക​ളോ​ടെ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി.

    2024 ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്നി​ലെ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വ് ചോ​ദ്യം​ചെ​യ്ത് സ​ർ​ക്കാ​ർ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ലാ​ണ്​ ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സ് നി​തി​ൻ ജാം​ദാ​ർ, ജ​സ്റ്റി​സ് ബ​സ​ന്ത് ബാ​ലാ​ജി എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന ഡി​വി​ഷ​ൻ ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ഇ​ട​പെ​ട​ൽ. ഈ ​ഹ​ര​ജി​യി​ലെ തീ​ർ​പ്പി​ന്​ വി​ധേ​യ​മാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന​താ​ണ്​ ഉ​പാ​ധി. തു​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​ൻ അ​നു​വ​ദി​ച്ച​തി​നെ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​തി​ർ​ത്തെ​ങ്കി​ലും കോ​ട​തി ത​ള്ളി.

    ബി.​ജെ.​പി നേ​താ​വ് സ​ന്ദീ​പ് വ​ച​സ്പ​തി​യു​ടെ നി​വേ​ദ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ൽ​കാ​ൻ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ക​മീ​ഷ​ൻ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. ഇ​തി​നെ​തി​രെ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഹ​ര​ജി വൈ​കി​യ​തി​നെ​ത്തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഏ​ഴു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ കെ​ട്ടി​വെ​ക്കാ​ൻ നേ​ര​ത്തേ കോ​ട​തി നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    ഇ​ത​നു​സ​രി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ കെ​ട്ടി​വെ​ച്ച തു​ക പി​ൻ​വ​ലി​ക്കാ​നാ​ണ്​ ഇ​പ്പോ​ൾ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. അ​തേ​സ​മ​യം, സി​ദ്ധാ​ർ​ഥ​ന്റെ മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ക​ളാ​യ​വ​ർ ഇ​പ്പോ​ഴും മ​നു​ഷ്യ​ത്വ​ര​ഹി​ത​മാ​യാ​ണ്​ പെ​രു​മാ​റു​ന്ന​തെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച്​ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ന്ന മാ​താ​വ് എം.​ആ​ർ. ഷീ​ബ സ​ത്യ​വാ​ങ്മൂ​ലം സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    ഏ​ഴു​ല​ക്ഷം​കൊ​ണ്ട് നി​ക​ത്താ​വു​ന്ന ന​ഷ്ട​മ​ല്ല ത​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ണ്ടാ​യ​ത്. എ​ന്നാ​ൽ, മ​ക​ൻ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട​ത്​ ഈ ​തു​ക​യി​ലൂ​ടെ പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ൻ ഒ​രു​ക്ക​മാ​ണെ​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ്​ പ്ര​ച​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും സ​ത്യ​വാ​ങ്​​മൂ​ല​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ഹ​ര​ജി പി​ന്നീ​ട്​ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:death caseKerala NewsSiddharth Death Wayanad
    News Summary - Siddharth's death: Permission to withdraw compensation amount
    Similar News
    Next Story
    X