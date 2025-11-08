Begin typing your search above and press return to search.
Posted Ondate_range 8 Nov 2025 8:48 PM IST
Updated Ondate_range 8 Nov 2025 8:48 PM IST
ആൾത്താമസമില്ലാത്ത പാതി പണിത വീടിന്റെ ചുമര് ഇടിഞ്ഞുവീണ് സഹോദരങ്ങൾ മരിച്ചുtext_fields
News Summary - Siblings die after wall of uninhabited half built house collapses
പാലക്കാട്: അട്ടപ്പാടി കരുവാര ഊരിൽ പാതി പണിത വീടിന്റെ ചുമര് ഇടിഞ്ഞുവീണ് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സഹോദരങ്ങളായ ആദി(7), അജ്നേഷ്(4)എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ഇവരുടെ ബന്ധുവായ അഭിനയ(6)ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലാണ്.
ആൾതാമസമില്ലാത്ത വീടാണ് ഇടിഞ്ഞുവീണത്. എട്ടുവർഷമായി ഇത് ഉപയോഗ ശൂന്യമായി കിടക്കുകയാണ്. മേൽക്കൂരയില്ലാത്തതിനാൽ മഴയും വെയിലും കൊണ്ട് വീടിന്റെ ചുമരുകൾ ദുർബലമായിരുന്നു. കുട്ടികൾ വീടിന്റെ സൺഷേഡിൽ കളിക്കുന്നതിനിടെ ചുമര് ഇടിഞ്ഞുവീഴുകയായിരുന്നു.
മുക്കാലിയിൽ നിന്ന് നാലുകിലോമീറ്റർ വനത്തിനകത്തുള്ള ഊരിലാണ് അപകടം നടന്നത്. വനംവകുപ്പിന്റെ ജീപ്പിലാണ് അപകടത്തിൽ പെട്ട കുട്ടികളെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്.
