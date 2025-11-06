Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 6 Nov 2025 11:09 PM IST
    Updated On
    date_range 6 Nov 2025 11:09 PM IST

    മ​ല​പ്പു​റം എ​സ്.​പി ക്യാ​മ്പ് ഓ​ഫി​സി​ലെ മ​രം​മു​റി: എസ്.പി സുജിത്ത് ദാസിനെതിരെ പരാതി നല്‍കിയ എസ്‌.ഐ ജോലി ഉപേക്ഷിച്ചു

    ക​ള്ള​നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​വ​നെ കൊ​ല​പാ​ത​കി​യാ​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​തെന്ന് ശ്രീ​ജി​ത്ത്
    SP Sujith Das
    എ​സ്.​പി സു​ജി​ത്ത് ദാ​സ്

    മ​ല​പ്പു​റം: മ​ല​പ്പു​റം എ​സ്.​പി ക്യാ​മ്പ് ഓ​ഫി​സി​ലെ മ​രം​മു​റി​യി​ല്‍ മു​ൻ എ​സ്.​പി സു​ജി​ത്ത് ദാ​സി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യ എ​സ്‌.​ഐ എ​ൻ. ശ്രീ​ജി​ത്ത് ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ചു. ജോ​ലി ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യി അ​റി​യി​ച്ച് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്ക് ക​ത്ത​യ​ച്ചു. പ​രാ​തി ന​ല്‍കി​യെ​ങ്കി​ലും ഫ​ല​മു​ണ്ടാ​യി​ല്ലെ​ന്നും ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​കാ​ര​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണെ​ന്നും ക​ത്തി​ലു​ണ്ട്. 2023 ഡി​സം​ബ​ർ 23 മു​ത​ൽ ശ്രീ​ജി​ത്ത് അ​ന്വേ​ഷ​ണ​വി​ധേ​യ​മാ​യി സ​സ്​​പെ​ൻ​ഷ​നി​ലാ​ണ്.

    ത​നി​ക്കെ​തി​രാ​യ അ​ച്ച​ട​ക്ക​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​യി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ള​റി​യാ​നും സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ ക​ള്ള​ന്മാ​രെ പു​റ​ത്തു​കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നും വി​വ​രാ​വ​കാ​ശ നി​യ​മ​മ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി അ​പേ​ക്ഷ​ക​ളും പ​രാ​തി​ക​ളും ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും നി​രാ​ശ​യാ​യി​രു​ന്നു ഫ​ല​മെ​ന്ന് ശ്രീ​ജി​ത്ത് ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു. ‘‘ക​ള്ള​നെ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​വ​നെ കൊ​ല​പാ​ത​കി​യാ​ക്കു​ന്ന സം​വി​ധാ​ന​മാ​ണി​ത്. അ​ധി​കാ​ര​സ്വാ​ധീ​ന​മു​പ​യോ​ഗി​ച്ച് സേ​ന​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗം ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​വും അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക​വു​മാ​യ എ​ല്ലാ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ര​ക്ഷ​പ്പെ​ടു​ക​യും വേ​ണ്ട​പ്പെ​ട്ട​വ​രെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യും ദു​ർ​ബ​ല വി​ഭാ​ഗ​ത്തെ അ​ടി​ച്ച​മ​ർ​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ത്തി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.

    മ​ല​പ്പു​റം എ​സ്.​പി ക്യാ​മ്പ് ഓ​ഫി​സി​ലെ മ​രം മു​റി​യു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പ​രാ​തി ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ഉ​ന്ന​യി​ക്കു​ന്ന​ത് ശ്രീ​ജി​ത്താ​ണ്. സു​ജി​ത് ദാ​സി​ന്റെ പ​ങ്ക​ട​ക്കം വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​ക്കും പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി​ക്കും അ​ന്ന് പ​രാ​തി ന​ല്‍കി. പ​ക്ഷേ, ഈ ​പ​രാ​തി ആ​ദ്യം ഫ​യ​ലി​ല്‍ സ്വീ​ക​രി​ച്ചെ​ങ്കി​ലും ന​ട​പ​ടി​യു​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പ​ക​രം ത​നി​ക്കെ​തി​രെ പ്ര​തി​കാ​ര​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ഉ​ണ്ടാ​യ​തെ​ന്നും ശ്രീ​ജി​ത്ത് ക​ത്തി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു.

