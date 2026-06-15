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    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jun 2026 10:25 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jun 2026 10:25 PM IST

    ശുഹൈബ്​ വധക്കേസ്​: കോടതിമാറ്റത്തെ എതിർത്ത്​ പിതാവ്

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    വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി സ്​​റ്റേ ഒ​രാ​ഴ്ച​കൂ​ടി
    ശുഹൈബ്​ വധക്കേസ്​: കോടതിമാറ്റത്തെ എതിർത്ത്​ പിതാവ്
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    കൊ​ച്ചി: യൂ​ത്ത് കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വാ​യി​രു​ന്ന ശു​ഹൈ​ബി​നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ കേ​സി​ലെ വി​ചാ​ര​ണാ​കോ​ട​തി മാ​റ്റു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ത്ത്​ പി​താ​വ്​ ഹൈ​കോ​ട​തി​യി​ൽ. ത​ല​ശ്ശേ​രി അ​ഡീ​ഷ​ന​ൽ സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി -3ലെ ​വി​ചാ​ര​ണ മ​റ്റൊ​രു കോ​ട​തി​യ​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ക​ക്ഷി​ചേ​ർ​ന്നാ​ണ്​​ ശു​ഹൈ​ബി​ന്‍റെ പി​താ​വ് സി.​പി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ആ​വ​ശ്യ​ത്തെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ക്ഷി​ചേ​രാ​നു​ള്ള അ​പേ​ക്ഷ ജ​സ്റ്റി​സ് ജി. ​ഗി​രീ​ഷ് അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. സാ​ക്ഷി വി​സ്താ​ര​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് വി​ചാ​ര​ണാ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ചോ​ദ്യം ചെ​യ്ത് പ്ര​തി​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച ഹ​ര​ജി മ​റ്റൊ​രു ബെ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലു​ണ്ടെ​ന്നും ഹ​ര​ജി​ക​ൾ ഒ​രേ ബെ​ഞ്ചി​ൽ പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നു​മു​ള്ള സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യം ചീ​ഫ് ജ​സ്റ്റി​സി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രി​യോ​ട് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച സിം​ഗി​ൾ​ബെ​ഞ്ച്, ഹ​ര​ജി ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്ക്​ ശേ​ഷം വീ​ണ്ടും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​ൻ മാ​റ്റി. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ വി​ചാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക​മാ​യി ത​ട​ഞ്ഞ ഉ​ത്ത​ര​വും ഒ​രാ​ഴ്ച​ത്തേ​ക്ക്​ നീ​ട്ടി. ഹ​ര​ജി​യി​ൽ കോ​ട​തി വി​ശ​ദ​വാ​ദം കേ​ൾ​ക്കും.

    ആ​കാ​ശ് തി​ല്ല​ങ്കേ​രി​യ​ട​ക്കം 17 സി.​പി.​എം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രാ​ണ് വി​ചാ​ര​ണ നേ​രി​ടു​ന്ന​ത്. വി​സ്താ​ര​ത്തി​നി​ടെ, ര​ണ്ടാം സാ​ക്ഷി പ​ഠി​പ്പി​ച്ച്​ കൊ​ടു​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് പ​റ​ഞ്ഞ​തെ​ന്നും അ​തി​നാ​ൽ പെ​രു​മാ​റ്റ​രീ​തി പ്ര​ത്യേ​കം രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും പ്ര​തി​ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും വി​ചാ​ര​ണാ കോ​ട​തി അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നി​ല്ല. തു​ട​ർ​ന്ന് കോ​ട​തി​മാ​റ്റം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് അ​വ​രു​ടെ അ​ഭി​ഭാ​ഷ​ക​ർ ക്രോ​സ് വി​സ്താ​ര​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ട്ടു​നി​ന്നു.

    പ്ര​തി​ക​ളും ഇ​തേ നി​ല​പാ​ട്​ തു​ട​ർ​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ വി​ചാ​ര​ണാ കോ​ട​തി പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ ജാ​മ്യം റ​ദ്ദാ​ക്കി ജ​യി​ലി​ലാ​ക്കി. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ന​ൽ​കി​യ ഹ​ര​ജി​യി​ൽ, ഈ ​ഉ​ത്ത​ര​വ്​ റ​ദ്ദാ​ക്കി ജാ​മ്യ​ത്തി​ൽ തു​ട​രാ​ൻ ഹൈ​കോ​ട​തി അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു.

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    TAGS:courtchangeShuhaib Murder casePoliceKerala News
    News Summary - Shuhaib murder case: Father opposes court change
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