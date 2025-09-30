Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Sept 2025 10:52 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Sept 2025 10:52 AM IST

    മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പരിപാടിക്ക് ആൾ കുറഞ്ഞ സംഭവം: അസി. ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമീഷണർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്

    ആളില്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് സ്വ​ന്തം വ​കു​പ്പ് സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടി ബ​ഹി​ഷ്ക​രി​ച്ച് മ​ന്ത്രി ഗ​ണേ​ഷ്കു​മാ​ർ ഇറങ്ങിപ്പോയിരുന്നു
    KB ganesh kumar
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ പരിപാടിക്ക് ആൾ കുറഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ അസി. ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമീഷണർക്ക് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ്. കമീഷണറേറ്റിലെ അസി. ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് കമീഷണർ ജോയിക്കാണ് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്ന് മ​ന്ത്രി കെ.​ബി ഗ​ണേ​ഷ്കു​മാ​ർ പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെയാണ് കാരണം കാണിക്കൽ നോട്ടീസ് നൽകിയത്.

    മോ​ട്ടോ​ർ വാ​ഹ​ന​വ​കു​പ്പ്​ പു​തു​താ​യി നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ന്ന 52 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ്ലാ​ഗ്​ ഓ​ഫ്​ ക​ന​ക​ക്കു​ന്നി​ൽ ഇന്നലെയാണ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​രു​ന്നത്. പരിപാടിക്ക് മ​ന്ത്രി കെ.​ബി ഗ​ണേ​ഷ്കു​മാ​ർ എത്തിയതോടെ നാ​ട​കീ​യ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ൾ അ​ര​ങ്ങേ​റി​യിരുന്നു. മ​ന്ത്രി​യും സ്ഥ​ലം എ​ൽ.​എ​ൽ.​എ വി.​കെ പ്ര​ശാ​ന്തും കൃ​ത്യ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ത​ന്നെ വേ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യെ​ങ്കി​ലും ച​ട​ങ്ങി​ന്‍റെ സ്ഥി​തി മ​ന്ത്രി​യെ തു​ട​ക്കം മു​ത​ൽ ത​ന്നെ അ​സ്വ​സ്​​ഥ​നാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    52 വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളും വേ​ദി​ക്ക്​ തൊ​ട്ട​ടു​ത്താ​യി നി​ർ​ത്തി​യി​ട​ണ​മെ​ന്ന മ​ന്ത്രി​യു​ടെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്​ വി​രു​ദ്ധ​മാ​യാ​ണ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ച​ത്. വേ​ദി​യി​ലാ​ക​ട്ടെ ആ​ളു​ക​ൾ വ​​ള​രെ കു​റ​വും. സ്വാ​ഗ​ത പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്​​ഥ​നെ വി​ളി​ച്ച്​ അ​തൃ​പ്തി അ​റി​യി​ക്കു​ന്ന​തും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തും കാ​ണാ​മാ​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ, മ​റ്റി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ർ​ത്തി​യി​ട്ട ഏ​താ​നും വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വേ​ദി​ക്ക​രി​കി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റി​യി​ട്ടു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ​ത്തി​നാ​യി എ​ഴു​ന്നേ​റ്റ​ശേഷം മ​ന്ത്രി ക്ഷോഭിക്കുകയും പ​രി​പാ​ടി റ​ദ്ദാ​ക്കു​കയാണെന്ന് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോകുകയുമായിരുന്നു.

    ‘എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൽ.എയും ക്ഷമിക്കണം. ഈ പരിപാടി റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു. കാരണം, ഈ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ച മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വലിയ അപാകത സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരള സർക്കാറിന്‍റെ ഖജനാവിൽനിന്ന് പണം ചെലവഴിച്ച് 52 വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുകയും അവ കനകക്കുന്ന് കൊട്ടാരത്തിന്‍റെ മുറ്റത്ത് നിരത്തിയിട്ട് മനോഹരമായി പരിപാടി നടത്തണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഉദ്യോഗസ്ഥൻ യാതൊരു ഉത്തരവാദിത്തവും കാണിച്ചില്ല. ചടങ്ങിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്‍റെ പാർട്ടിക്കാരും എന്‍റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫും കെ.എസ്.ആർ.ടി.സിയിലെ ജീവനക്കാരും മാത്രമാണ്. ഒരാളെ പുറത്തുനിന്ന് വിളിക്കുകയോ ഈ പരിപാടിക്കുവേണ്ടി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുകയോ ഉണ്ടായില്ല. അതിനാൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ പേരിൽ നടപടിയെടുക്കും. ദയവ് ചെയ്ത് ക്ഷമിക്കണം, ഈ പരിപാടി ഇവിടെ റദ്ദാക്കുകയാണ്. മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പോലും വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന് കഴിഞ്ഞില്ല...’ -എന്നാണ് മന്ത്രി ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നത്.

    ക​ന​ക​ക്കു​ന്നി​ലെ വേ​ദി​ക്ക്​ അ​രി​​കി​ലേ​ക്ക്​ വ​ണ്ടി ക​യ​റ്റി​യാ​ൽ ടൈ​ൽ പൊ​ട്ടു​മെ​ന്ന്​ ഏ​തോ ഒ​രു ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞ​താ​യി അ​റി​ഞ്ഞു. കാ​റ് ക​യ​റ്റി​യാ​ൽ ടൈ​ൽ​ പൊ​ട്ടു​മെ​ങ്കി​ൽ അ​ത​റി​യാ​ൻ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മ​ന്ത്രി​ക്ക് ക​ത്ത് കൊ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നും മ​ന്ത്രി വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. ഉ​​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ വീ​ഴ്ച​യി​ൽ ക്ഷ​മ​ചോ​ദി​ച്ച മ​ന്ത്രി പ​രി​പാ​ടി മ​റ്റൊ​രു ദി​വ​സം ന​ട​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​റി​യി​ച്ച്​ വേ​ദി വി​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

