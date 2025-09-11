Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    11 Sept 2025 10:51 PM IST
    Updated On
    11 Sept 2025 10:51 PM IST

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണോ..?; തർക്കം തീരാതെ കോൺഗ്രസ്

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നിയമസഭ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കണോ..?; തർക്കം തീരാതെ കോൺഗ്രസ്
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലൈം​ഗി​ക ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന​തോ​ടെ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ സ്ഥാ​ന​ത്തു​നി​ന്നും പി​ന്നാ​ലെ പാ​ർ​ട്ടി അം​ഗ​ത്വ​ത്തി​ൽ നി​ന്നും പു​റ​ത്താ​യ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ 15ന്​ ​തു​ട​ങ്ങു​ന്ന നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​ച്ചൊ​ല്ലി ​കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ ത​ർ​ക്കം തു​ട​രു​ന്നു. രാ​ഹു​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ വ​രേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന ഉ​റ​ച്ച നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ​ നേ​താ​വ്​​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ൻ. എ​ന്നാ​ൽ സ​ഭാം​ഗ​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന രാ​ഹു​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ വ​രു​ന്ന​തി​ന്‍റെ എ​തി​ർ​ക്കേ​ണ്ടേ​തി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ലാ​ണ്​ എ ​ഗ്രൂ​പ്പും പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ ഒ​രു വി​ഭാ​ഗ​വും.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് പാ​ർ​ട്ടി ത​ല​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​ത്. രാ​ഹു​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ സ​ഭ​യി​ൽ ഉ​യ​ർ​ന്നു​വ​രു​ന്ന വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ മു​ഴു​വ​ൻ രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ്​ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്. അ​തി​നാ​ൽ രാ​ഹു​ൽ സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ മാ​റി​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ മു​ന്ന​ണി​ക്കും പാ​ർ​ട്ടി​ക്കും ന​ല്ല​തെ​ന്നും ഇ​വ​ർ വാ​ദി​ക്കു​ന്നു.

    രാ​ഹു​ൽ നേ​രി​ടു​ന്ന​തി​ന്​ സ​മാ​ന​മാ​യ ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടും ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ സ​ഭ​യി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​കു​ന്ന​ത്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ രാ​ഹു​ൽ അ​നു​കൂ​ല​ചേ​രി​യു​ടെ വാ​ദ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ. രാ​ഹു​ലി​നെ​തി​രെ പാ​ർ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച ന​ട​പ​ടി​യും നി​യ​മ​സ​ഭ ക​ക്ഷി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​ത്താ​ക്കി​യ​തും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നി​ര​ത്തി ഭ​ര​ണ​പ​ക്ഷ​ത്തെ നേ​രി​ടാ​മെ​ന്നു​മാ​ണ്​ ഇ​വ​രു​ടെ വാ​ദ​ങ്ങ​ൾ.

    പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വ​മാ​യി​രി​ക്കും രാ​ഹു​ൽ സ​ഭ​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്ക​ണ​മോ എ​ന്ന കാ​ര്യ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​ന​മെ​ടു​ക്കു​ക. വി.​ഡി സ​തീ​ശ​​ന്‍റെ നി​ല​പാ​ടി​നൊ​പ്പം പാ​ർ​ട്ടി നേ​തൃ​ത്വം നി​ല​കൊ​ള്ളു​മോ എ​ന്ന​തും നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണ്.

    TAGS: assembly Congress Rahul Mamkootathil VD Satheesan
    News Summary - Should Rahul join the assembly? The debate is still unresolved in Congress.
