cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ കൊ​ച്ചി: അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ വി​ല കൂ​ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​പ്ലൈ​കോ ഓ​ണ​ച്ച​ന്ത​ക​ളി​ലും തീ​വി​ല. സ​ബ്​​സി​ഡി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ സ്​​റ്റോ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത​തും പ്ര​ശ്നം. സ​പ്ലൈ​കോ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ല്‍ ന​ല്‍കേ​ണ്ട അ​ര​ലി​റ്റ​ര്‍ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ല​ഭ്യ​മ​ല്ല. പ​ക​രം ഒ​രു ലി​റ്റ​റി​ന്‍റെ ശ​ബ​രി വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ പ​കു​തി മാ​ത്രം സ​ബ്സി​ഡി നി​ര​ക്കി​ലാ​ണ്​ ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. മു​ള​ക്, മ​ല്ലി, കു​റു​വ അ​രി തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്കും സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച സ​ബ്സി​ഡി വി​ല​യെ​ക്കാ​ള്‍ കൂ​ടി​യ വി​ല​യാ​ണ്. 13 അ​വ​ശ്യ​സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് ഒ​രി​ക്ക​ലും വി​ല കൂ​ടി​ല്ലെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു സ​ർ​ക്കാ​ർ അ​വ​കാ​ശ​വാ​ദം. ആ​ന്ധ്ര ജ​യ അ​രി, കു​റു​വ അ​രി, മ​ട്ട അ​രി, പ​ച്ച​രി, പ​ഞ്ച​സാ​ര, ഉ​ഴു​ന്ന്, ചെ​റു​പ​യ​ർ, ക​ട​ല, തു​വ​ര, വ​ൻ​പ​യ​ർ, മു​ള​ക്, മ​ല്ലി, വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ എ​ന്നീ ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ സ​ബ്​​സി​ഡി വി​ല​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​യി​രു​ന്നു തീ​രു​മാ​നം. പൊ​തു വി​പ​ണിെ​യ​ക്കാ​ൾ 10 മു​ത​ൽ 40 ശ​ത​മാ​നം​വ​രെ വി​ല​ക്കി​ഴി​വി​ൽ സ​ബ്​​സി​ഡി​യി​ത​ര സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ളും പ​ച്ച​ക്ക​റി​യും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും എ​ന്നും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. മു​ള​ക്, വ​ൻ​പ​യ​ർ, ക​ട​ല എ​ന്നി​വ​ക്കാ​ണ്​ പ്ര​ധാ​ന​മാ​യും ക്ഷാ​മം. വ​ൻ​പ​യ​ർ പ​ർ​ച്ചേ​സ്​ ഓ​ർ​ഡ​ർ പോ​ലു​മാ​യി​ട്ടി​ല്ല. സ​ബ്​​സി​ഡി സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ത അ​ള​വി​ലോ തൂ​ക്ക​ത്തി​ലോ ല​ഭ്യ​മ​ല്ലാ​ത്ത​തും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ അ​ധി​ക ചെ​ല​വു​വ​രു​ത്തു​ന്നു. സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​ല​യ​നു​സ​രി​ച്ച്​ 46 രൂ​പ​ക്ക്​ അ​ര​ലി​റ്റ​ര്‍ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ ല​ഭി​ക്ക​ണം. എ​ന്നാ​ല്‍, മി​ക്ക സ​പ്ലൈ​കോ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​ര​ലി​റ്റ​ര്‍ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യി​ല്ല. പ​ക​രം ശ​ബ​രി​യു​ടെ ഒ​രു ലി​റ്റ​ര്‍ വെ​ളി​ച്ചെ​ണ്ണ​യാ​ണു​ള്ള​ത്. വി​ല 126 രൂ​പ. മു​ള​കി​ന്​ സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​ല കി​ലോ​ക്ക്​​ 75 രൂ​പ. പ​ക്ഷേ, 40 രൂ​പ​യു​ടെ അ​ര​ക്കി​ലോ പാ​ക്ക​റ്റാ​ണ്​ സ്​​റ്റോ​ക്കു​ള്ള​ത്. ര​ണ്ടെ​ണ്ണം വാ​ങ്ങി​യാ​ല്‍ വി​ല 80 ആ​കും. മ​ല്ലി​യു​ടെ സ​ബ്സി​ഡി വി​ല കി​ലോ​ക്ക്​ 79 രൂ​പ​യാ​ണെ​ന്നി​രി​ക്കെ 41.50 രൂ​പ​ക്ക്​ അ​ര​ക്കി​ലോ പാ​ക്ക​റ്റാ​ണ്​ വി​ൽ​ക്കു​ന്ന​ത്. കു​റു​വ അ​രി​ക്ക് സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ നി​ശ്ച​യി​ച്ച വി​ല 25 രൂ​പ. സ​പ്ലൈ​കോ ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ളി​ൽ കി​ട്ടു​ന്ന​താ​ക​ട്ടെ 45 രൂ​പ​ക്ക്. പച്ചക്കറിയും പൊള്ളുന്നു വ​ൻ വി​ല​ക്കു​റ​വി​ൽ ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​മെ​ന്ന്​ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച പ​ച്ച​ക്ക​റി​വി​ല​യും കു​തി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ബീ​ന്‍സ്​ കി​ലോ​ക്ക്​ 70 രൂ​പ, വ​ള്ളി​പ്പ​യ​ര്‍ 75, പ​ച്ച​മു​ള​ക് 50, പ​ട​വ​ലം 50, വെ​ള്ള​രി 40 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ​യാ​ണ്​ നി​ല​വി​ലെ വി​ല. വി​ല​യി​ല്‍ ഏ​റ്റ​വും മു​ന്നി​ല്‍ തൊ​ണ്ട​ന്‍ മു​ള​കാ​ണ് -300 രൂ​പ. ഇ​ഞ്ചി​ക്ക്​ 240, മാ​ങ്ങ​ക്ക്​ 110, ചെ​റു​നാ​ര​ങ്ങ​ 105 എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ പ​ല ഇ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കും വി​ല കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ്. Show Full Article

