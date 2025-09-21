Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതസ്തിക കുറവ്; മെഡിക്കൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 21 Sept 2025 10:45 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Sept 2025 10:45 PM IST

    തസ്തിക കുറവ്; മെഡിക്കൽ കോളജ് അധ്യാപകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്, തി​ങ്കളാ​ഴ്ച ക​രി​ദി​നം

    text_fields
    bookmark_border
    തസ്തിക കുറവ്; മെഡിക്കൽ കോളജ് അധ്യാപകർ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക്, തി​ങ്കളാ​ഴ്ച ക​രി​ദി​നം
    cancel
    camera_altപ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    കോ​ഴി​ക്കോ​ട്: സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളു​ടെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും അ​പ​ര്യാ​പ്ത​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്കാ​ത്ത​തി​ൽ പ്ര​തി​ഷേ​ധി​ച്ച് കേ​ര​ള ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ടീ​ച്ചേ​ഴ്‌​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​ജി.​എം.​സി.​ടി.​എ) പ്ര​ക്ഷോ​ഭ​ത്തി​ലേ​ക്ക്.

    ഇ​തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി തി​ങ്കളാ​ഴ്ച ക​രി​ദി​ന​വും ചെ​വ്വാ​ഴ്ച സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ എ​ല്ലാ സ​ർ​ക്കാ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക് മു​ന്നി​ലും ഡി.​എം.​ഇ ഓ​ഫി​സി​ലും ധ​ർ​ണ​യും ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു. കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​തെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക സ്ഥ​ലം​മാ​റ്റ​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങാ​നാ​ണ് ശ്ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഇ​ത് എ​ല്ലാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളു​ടെ​യും അ​ധ്യാ​പ​നം, ചി​കി​ത്സ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തെ പ്ര​തി​കൂ​ല​മാ​യി ബാ​ധി​ക്കും. കോ​ന്നി, ഇ​ടു​ക്കി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ൾ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം തു​ട​ങ്ങി മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ​മാ​യി​ട്ടും ഇ​തു​വ​രെ ആ​വ​ശ്യ​ത്തി​ന് അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും സൃ​ഷ്ടി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല.

    നാ​ഷ​ന​ൽ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സി​ൽ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ അ​നു​സ​രി​ച്ച് കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട്, ഇ​ടു​ക്കി, കോ​ന്നി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ മ​തി​യാ​യ അ​ധ്യാ​പ​ക ത​സ്തി​ക​ക​ൾ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക, എ​ല്ലാ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലും രോ​ഗി​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തി​ന​നു​സ​രി​ച്ച് കൂ​ടു​ത​ൽ ത​സ്തി​ക​ക​ൾ അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ക, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ എ​ൻ.​എം.​സി മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ച് ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ക എ​ന്നീ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ന്ന​യി​ച്ചാ​ണ് സ​മ​രം. ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ അം​ഗീ​ക​രി​ച്ചി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​നം, ഒ.​പി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ നി​ർ​ത്തി​വെ​ച്ചു സ​മ​ര​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​ങ്ങു​മെ​ന്ന് സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ഡോ. ​ടി. റോ​സ​നാ​രാ ബീ​ഗം, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഡോ. ​സി.​എ​സ്. അ​ര​വി​ന്ദ് എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    News Summary - Shortage of posts; Medical college teachers to go on strike
    Similar News
    Next Story
    X