പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് വിട്ട എ.വി ഗോപിനാഥിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി

പാലക്കാട് കോൺഗ്രസ് വിട്ട എ.വി ഗോപിനാഥിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവിtext_fields
പാലക്കാട്: പെരിങ്ങോട്ടുകുറിശ്ശിയിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ട് സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ച എ.വി ഗോപിനാഥിന് ഞെട്ടിക്കുന്ന തോൽവി. യു.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയോട് 130 വോട്ടിനാണ് എ.വി ഗോപിനാഥ് തോറ്റത്. അന്പത് വര്ഷത്തെ കോണ്ഗ്രസ് ഭരണത്തിന് പെരുങ്ങോട്ടുകുറുശ്ശി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തില് അവസാനം കുറിക്കുമെന്നും സി.പി.ഐയും മുസ്ലിംലീഗിലെ ഒരു വിഭാഗവും തങ്ങളോടൊപ്പമുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചാണ് എ.വി ഗോപിനാഥ് മത്സരത്തിനിറങ്ങിയത്. എന്നാൽ പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം അവർക്കുണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല.
2019 മുതല് നേതൃത്വവുമായി അകലംപാലിച്ച എ.വി. ഗോപിനാഥ് 2021-ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് സീറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടതോടെ കോണ്ഗ്രസ് വിട്ടത്. 2023-ല് നവകേരള സദസ്സില് പങ്കെടുത്തതോടെയാണ് പാര്ട്ടിയില്നിന്ന് ഔദ്യോഗികമായി പുറത്താക്കിയത്. 25 വര്ഷക്കാലം പെരിങ്ങോട്ടുകുറുശ്ശി ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റായി പ്രവര്ത്തിച്ച എ.വി. ഗോപിനാഥ് 1991-ല് ആലത്തൂര് നിയമസഭാമണ്ഡലത്തില് 338 വോട്ടിന്റെ അട്ടിമറിവിജയം നേടിയിരുന്നു.
കോൺഗ്രസ് വിട്ടതിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായും മുൻ മന്ത്രി എ.കെ ബാലനുമായും അടുത്ത ബന്ധമായിരുന്നു എ.വി ഗോപിനാഥ് പുലർത്തിയിരുന്നത്.
