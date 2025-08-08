ആലുവയിൽ ഞെട്ടിക്കും ക്രൂരത; മകൻ അമ്മയെ നിരന്തരമായി ലൈംഗികപീഡനത്തിനിരയാക്കിയതായി പരാതി

ആലുവയിൽ ഞെട്ടിക്കും ക്രൂരത; മകൻ അമ്മയെ നിരന്തരമായി ലൈംഗികപീഡനത്തിനിരയാക്കിയതായി പരാതിtext_fields
ആലുവ: ആലുവയിൽ മകൻ അമ്മയെ നിരന്തരമായി ലൈംഗികപീഡനത്തിനിരയാക്കിയതായി പരാതി. മകൻ ലഹരിക്കടിമയായിരുന്നുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 30കാരനായ മകനെ ആലുവ ഈസ്റ്റ് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തുടർച്ചയായി മകൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് അമ്മ നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ഇതിൽ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ പൊലീസ് മകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. നിലവിൽ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നിരന്തരമായി പീഡിപ്പിച്ചതോടെയാണ് മകനെതിരെ പരാതി നൽകിയതെന്ന് അമ്മ പറഞ്ഞു. മകൻ വീട്ടിൽ വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അമ്മയുടെ കരച്ചിൽ കേൾക്കാറുണ്ടെന്ന് അയൽക്കാരും പറഞ്ഞു. കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തുവെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇത് അന്വേഷണഘട്ടത്തിലാണെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു.
