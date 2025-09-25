Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകപ്പൽ മുങ്ങിയ സംഭവം:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 10:58 PM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 10:58 PM IST

    കപ്പൽ മുങ്ങിയ സംഭവം: നഷ്ടം കണക്കാക്കിയത്​ രേഖകളുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​യ രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള ന​ശീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട 152.1 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കു​ള്ള സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ട​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 160.51 കോ​ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ 54.93 കോ​ടി​യാ​ണ്.
    കപ്പൽ മുങ്ങിയ സംഭവം: നഷ്ടം കണക്കാക്കിയത്​ രേഖകളുടെയും റിപ്പോർട്ടുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ
    cancel

    കൊ​ച്ചി: ക​പ്പ​ൽ മു​ങ്ങി​യ സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട്​ അ​ഡ്​​മി​റാ​ലി​റ്റി സ്യൂ​ട്ട്​ ന​ൽ​കാ​ൻ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ക​ഴി​യി​ല്ലെ​ന്ന ക​മ്പ​നി​യു​ടെ വാ​ദം ത​ള്ളി​യാ​ണ്​ 1227.62 കോ​ടി​യു​ടെ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​ര​ത്തി​ന്​ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ട​ത്. കേ​ര​ള തീ​ര​ത്തു​നി​ന്ന് 14.5 നോ​ട്ടി​ക്ക​ൽ മൈ​ൽ ദൂ​ര​പ​രി​ധി​ക്ക​പ്പു​റം ന​ട​ന്ന അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ അ​ഡ്മി​റാ​ൽ​റ്റി സ്യൂ​ട്ട് ന​ൽ​കാ​ൻ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​ക്കാ​റി​നേ ക​ഴി​യൂ​വെ​ന്ന് എം.​എ​സ്.​സി ക​മ്പ​നി വാ​ദി​ച്ചി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ, സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​ക്കു പു​റ​ത്തു ന​ട​ന്നാ​ലും അ​തി​ന്റെ പ്ര​ത്യാ​ഘാ​ത​ങ്ങ​ൾ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സ​മു​ദ്രാ​തി​ർ​ത്തി​യി​ലേ​ക്കും വ്യാ​പി​ക്കു​മെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ ഹ​ര​ജി​ക്ക് സാ​ധു​ത​യു​ണ്ടെ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ. അ​തേ​സ​മ​യം, ന​ഷ്ടം എ​ത്ര​യെ​ന്നും പ​രി​ഹാ​ര, പു​ന​രു​ദ്ധാ​ര​ണ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ന്ത, ചെ​ല​വു വ​രു​മെ​ന്ന​തും അ​ന്തി​മ​മാ​യി തീ​രു​മാ​നി​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ലാ​ണെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    എ​ണ്ണ​ച്ചോ​ർ​ച്ച​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 8554.39 കോ​ടി ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം സം​സ്ഥാ​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ തെ​ളി​വു​ക​ൾ പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന്​ കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്​ ന​ശി​ച്ച പ​രി​സ്ഥി​തി പു​നഃ​സ്ഥാ​പി​ക്കാ​ൻ പ​ണ​ച്ചെ​ല​വു​ണ്ടെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. അ​തി​നാ​ൽ എ​ണ്ണ​ച്ചോ​ർ​ച്ച​യു​ടെ പേ​രി​ൽ 500 കോ​ടി​യു​ടെ സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി മ​തി​യാ​കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി പ​റ​ഞ്ഞു. സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 8554.39 കോ​ടി​യാ​ണ്. അ​പ​ക​ട​കാ​രി​യാ​യ രാ​സ​മാ​ലി​ന്യ​ങ്ങ​ൾ മൂ​ല​മു​ള്ള ന​ശീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട 152.1 കോ​ടി രൂ​പ​ക്കു​ള്ള സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി കോ​ട​തി ഒ​ഴി​വാ​ക്കി. മ​ത്സ്യ​ബ​ന്ധ​ന തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ തൊ​ഴി​ൽ ന​ഷ്ട​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 160.51 കോ​ടി​യാ​ണെ​ങ്കി​ലും അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ 54.93 കോ​ടി​യാ​ണ്.

    കാ​ർ​ഗോ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 71.7 കോ​ടി​യാ​ണ്. അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ 41.31 കോ​ടി. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ പ്ര​തി​രോ​ധ​ത്തി​ന്​ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ 18 കോ​ടി. അ​നു​വ​ദി​ച്ച​ത്​ മൂ​ന്നു​കോ​ടി. മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ നി​യ​ന്ത്ര​ണ ബോ​ർ​ഡി​ന്റെ ചെ​ല​വ് (1.38 കോ​ടി), ഫി​ഷ​റീ​സ് വ​കു​പ്പി​ന്റെ പ​ഠ​നം (0.45), പ്ലാ​സ്റ്റി​ക്​ മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ പ​രി​ഹാ​രം (150.45), ഇ​ത​ര മ​ലി​നീ​ക​ര​ണ പ​രി​ഹാ​രം (56.10), വി​പ​ണി​യി​ലെ ഭീ​തി​മൂ​ലം മ​ത്സ്യ​ത്തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ന​ഷ്ടം (349), മ​ത്സ്യ​ല​ഭ്യ​ത ന​ഷ്ടം (71) ഇ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത്​ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി എ​ന്ന​നി​ല​യി​ൽ ക​പ്പ​ൽ അ​റ​സ്റ്റ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നാ​വി​​ല്ലെ​ന്നും കോ​ട​തി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Ship Sinking
    News Summary - Ship sinking incident: Losses were estimated based on documents and reports
    Similar News
    Next Story
    X