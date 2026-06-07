Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഷിഗെല്ല: പരിശോധന...
    Kerala
    Posted On
    date_range 7 Jun 2026 10:55 PM IST
    Updated On
    date_range 7 Jun 2026 10:55 PM IST

    ഷിഗെല്ല: പരിശോധന ശക്​തമാക്കും- മന്ത്രി

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​രി​ക്കി​ല്ല’
    ഷിഗെല്ല: പരിശോധന ശക്​തമാക്കും- മന്ത്രി
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കോ​ഴി​ക്കോ​ട്ട്​ നാ​ല​ര​വ​യ​സ്സു​കാ​രി ഷി​ഗെ​ല്ല ബാ​ധി​ച്ചു​ മ​രി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത്​ ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ളി​ലും ത​ട്ടു​ക​ട​ക​ളി​ലും ഭ​ക്ഷ്യ​സു​ര​ക്ഷ വ​കു​പ്പ്​ പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യ​താ​യി മ​ന്ത്രി കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ മൂ​ന്നു​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടു​പേ​ർ​ക്ക്​ രോ​ഗം ഭേ​ദ​മാ​യി.

    ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല​യി​ലും ആ​റ​ൻ​മു​ള ഭാ​ഗ​ത്തും 123 പേ​ർ​ക്ക്​ ഒ​രാ​ഴ്ച മു​മ്പു​വ​രെ രോ​ഗം ബാ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. രോ​ഗം കൂ​ടു​ത​ൽ പ​ട​രാ​തി​രി​ക്കാ​ൻ മു​ൻ​ക​രു​ത​ലെ​ടു​ക്ക​ണം. വൃ​ത്തി​ഹീ​ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഹോ​ട്ട​ലു​ക​​ൾ​ക്കെ​തി​രെ ക​ർ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കും. തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റ്റി​യ കു​ടി​വെ​ള്ളം ന​ൽ​കു​ന്നു​​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കും.

    ഹോ​ട്ട​ലു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മീ​പം മാ​ലി​ന്യം കൂ​ട്ടി​യി​ട​രു​ത്. ബ​ത്തേ​രി​യി​ലെ സ്കൂ​ളി​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക്​ വ​യ​റി​ള​ക്ക​വും ഛർ​ദ്ദി​യും പ​ട​ർ​ന്ന സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ ഷി​ഗെ​ല്ല രോ​ഗം അ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ്​ പ്രാ​ഥ​മി​ക റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്. ര​ക്​​ത​സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ലം ല​ഭി​ച്ചാ​ലേ കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വ്യ​ക്​​ത​മാ​വൂ. കു​ഴ​ൽ​ക്കി​ണ​റി​ലെ വെ​ള്ളം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ൽ​ കു​ഴ​പ്പം ക​ണ്ടെ​ത്തി​യി​ല്ല. കി​ണ​റ്റി​ലെ വെ​ള്ളം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച​തി​ന്‍റെ ഫ​ലം കി​ട്ടി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    മ​ലി​ന​മാ​യ വെ​ള്ള​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ഭ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ രോ​ഗം പ​ക​രു​ന്ന​ത്. തി​ള​പ്പി​ച്ചാ​റ്റി​യ വെ​ള്ളം മാ​ത്ര​മേ കു​ടി​ക്കാ​വൂ. ശു​ചി​ത്വം പാ​ലി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ രോ​ഗം ഒ​ഴി​വാ​ക്കാ​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗം. ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ൽ​ക്ക​രി​ക്കും എ​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വ​രു​ന്ന വാ​ർ​ത്ത​ക​ൾ ശ​രി​യ​ല്ല. ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല​യു​ടെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന്​ സ്വ​കാ​ര്യ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​​ടെ സി.​എ​സ്.​ആ​ർ ഫ​ണ്ട്​ പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നാ​ണ്​ താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    സ്വ​കാ​ര്യ​വ​ത്ക​ര​ണ​മ​ല്ല, സ്വ​കാ​ര്യ​മേ​ഖ​ല​ക്കൊ​പ്പം ഓ​ടി​യെ​ത്തു​ക എ​ന്ന​താ​ണ്​ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ദൗ​ത്യമെന്ന് മ​ന്ത്രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:K MuraleedharanHealth MinistershigellaFood safety departmentTestingstrengthened
    News Summary - Shigella: Testing will be intensified - Minister
    Similar News
    Next Story
    X