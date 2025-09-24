Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    24 Sept 2025 6:00 AM IST
    Updated On
    24 Sept 2025 6:00 AM IST

    തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രം; പിടിച്ച് നൽകിയാൽ 500 രൂപ

    തെരുവുനായ്ക്കൾക്ക് അഭയകേന്ദ്രം; പിടിച്ച് നൽകിയാൽ 500 രൂപ
    പാ​ല​ക്കാ​ട്: തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​വും വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ന​ൽ​ക​ലു​മു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള തീ​വ്ര​യ​ജ്ഞ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ​ക്കൊ​രു​ങ്ങി ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ്. തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​നും വ​ന്ധ്യം​ക​ര​ണ​ത്തി​നു​മാ​യി കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 500 രൂ​പ പ്ര​തി​ഫ​ലം ന​ൽ​കാ​നും നാ​യ് പി​ടി​ത്ത​ക്കാ​ർ​ക്ക് ( ഡോ​ഗ് കാ​ച്ചേ​ഴ്സ്) 300 രൂ​പ ന​ൽ​കാ​നും മാ​ർ​ഗ​രേ​ഖ​യി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു.

    200 രൂ​പ നാ​യ​യെ കൊ​ണ്ടു​വ​രാ​നു​ള്ള ചെ​ല​വി​നാ​യും വ​ക​യി​രു​ത്താം. എ.​ബി.​സി കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ​ത്തി​ച്ച് അ​വി​ടെ നി​ന്ന് തു​ക കൈ​പ്പ​റ്റാം. ഓ​രോ പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ​യും ആ​നി​മ​ൽ ഫീ​ഡേ​ഴ്സി​ന്റെ സ​ഹാ​യ​ത്താ​ൽ നാ​യ്ക്ക​ളെ പി​ടി​കൂ​ടാം. കൂ​ടു​ത​ൽ ആ​ക്ര​മ​ണ​കാ​രി​ക​ളാ​യ നാ​യ്ക്ക​ളു​ള്ള പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ൽ സ​മ്പൂ​ർ​ണ വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ ഡ്രൈ​വ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്ക​ണം. സ്കൂ​ൾ പ​രി​സ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മു​ൻ​ഗ​ണ​ന വേ​ണം.

    ആ​ക്ര​മ​ണ​കാ​രി​ക​ളാ​യ നാ​യ​ക​ളെ അ​ഭ​യ​ക​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. നി​ല​വി​ൽ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ ഹോ​ട്ട് സ്​​പോ​ട്ടു​ക​ളി​ലും ഹോ​ട്ട്സ്​​പോ​ട്ടു​ക​ൾ ഇ​നി ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന ത​ദ്ദേ​ശ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ട​ൻ അ​ഭ​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങും. ഇ​തി​നാ​യി ത്രി​ത​ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്തു​ക​ളു​ടെ ഫ​ണ്ട് ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൺ. ഇ​വി​ടെ നാ​യ്ക്ക​ൾ​ക്ക് ഭ​ക്ഷ​ണം ന​ൽ​കാ​ൻ ഷെ​ൽ​റ്റ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഗ്രൂ​പ്പ് രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്ക​ണം.

    സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല സ​മി​തി​ക്ക് പു​റ​മെ ജി​ല്ല പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും ജി​ല്ല ക​ല​ക്ട​ർ കോ ​ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യും ജി​ല്ല​ത​ല ക​മ്മി​റ്റി രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ച്ചാ​ക​ണം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം. വ​ള​ർ​ത്തു​നാ​യ്ക്ക​ളു​ടെ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ക്കും. ഗ്രാ​മ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്ത് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ ഐ.​എ​ൽ.​ജി.​എം.​എ​സ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വ​ഴി സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. മൂ​ന്ന് ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ പൂ​ർ​ത്തീ​ക​രി​ച്ച് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് പ​ഞ്ചാ​യ​ത്ത് കൈ​മാ​റ​ണം.

    ക​ടി​യേ​ൽ​ക്കു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ചെ​യ്യേ​ണ്ട കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​ഥ​മ ശു​ശ്രൂ​ഷ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സ്കൂ​ൾ അ​ധി​കൃ​ത​ർ​ക്കും മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ത​ദ്ദേ​ശ സ്ഥാ​പ​ന ത​ല​ത്തി​ൽ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കും. തെ​രു​വു​നാ​യ് പ്ര​ശ്നം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കാ​യി ടോ​ൾ ഫ്രീ ​ന​മ്പ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. വാ​ക്സി​നേ​ഷ​ൻ, അ​ഭി​യ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ജ്ജ​മാ​ക്ക​ൽ, ശു​ചി​ത്വ​യ​ജ്ഞം, കാ​മ്പ​യി​ൻ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ടി​യ​ന്തി​ര ക​ർ​മ പ​രി​പാ​ടി പ്രാ​ദേ​ശി​ക ത​ല​ത്തി​ൽ രൂ​പ​വ​ത്ക​രി​ക്കാ​നും ത​ദ്ദേ​ശ​വ​കു​പ്പ് ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

