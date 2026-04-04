    date_range 4 April 2026 9:13 AM IST
    date_range 4 April 2026 9:21 AM IST

    വണ്ടൂരിൽ ശശി തരൂർ എം.പിക്ക് നേരെ കൈയേറ്റ ശ്രമം; അഞ്ചുപേർക്കെതിരെ കേസ്

    മലപ്പുറം: വണ്ടൂരിൽ ശശി തരൂർ എം.പിയുടെ കാർ തടഞ്ഞ് കൈയേറ്റ ശ്രമം. തടയാൻ ശ്രമിച്ച തരൂരിന്റെ ഗൺമാന് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. വണ്ടൂർ ചെള്ളി​തോട് വെച്ച് വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രിയോടെയാണ് സംഭവം.

    ഗൺമാന്റെ പരാതിയിൽ അ​ഞ്ചുപേർക്കെതിരെയാണ് കേസ്. മൂന്നുപേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അക്രമികളുടെ കാറും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പ്രതിയായ ഉമ്മറിനെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തി.

    എ.പി. അനിൽകുമാറിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിനായി വണ്ടൂരിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ശശി തരൂർ. ബൈക്കിൽ എത്തിയ സംഘം വാഹനം തടഞ്ഞ് അസഭ്യം പറയുകയും ഗൺമാനെ മർദിക്കുകയുമായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഗൺമാൻ പൊലീസ് പരാതി നൽകി.

    TAGS:AttacksShashi Tharoorsecurity staffconvoy attacked
    News Summary - Shashi Tharoors Convoy Blocked Security Staffer Attacked In Kerala
