    Kerala
    Posted On
    date_range 14 Nov 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Nov 2025 7:54 AM IST

    ശത്രുസ്തുതിയും സെൽഫ്​ ഗോളും; തരൂരിന്​ ‘തെരഞ്ഞെടുപ്പ്​ ഡ്യൂട്ടി’യില്ല

    Shashi Tharoor
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സ്വ​ന്തം പാ​ള​യ​ത്തി​ൽ നി​ര​ന്ത​രം വെ​ടി പൊ​ട്ടി​ക്കു​ക​യും എ​തി​രാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഒ​ളി​ഞ്ഞും തെ​ളി​ഞ്ഞും വി​സി​ല​ടി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന ശ​ശി ത​രൂ​രി​നെ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് പ്ര​ചാ​ര​ണ​ത്തി​ൽ​നി​ന്ന് മാ​റ്റി​നി​ർ​ത്താ​ൻ കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ അ​നൗ​ദ്യോ​ഗി​ക ധാ​ര​ണ.

    ഏ​താ​നും നാ​ളു​ക​ളാ​യി വെ​ടി​നി​ർ​ത്ത​ൽ സൂ​ച​ന ന​ൽ​കി​യ ത​രൂ​ർ പാ​ർ​ട്ടി​യി​ലെ കു​ടും​ബ​വാ​ഴ്ച​ക്കെ​തി​രെ ലേ​ഖ​ന​മെ​ഴു​തു​ക​യും പി​ന്നാ​ലെ എ​ൽ.​കെ. അ​ദ്വാ​നി​യു​ടെ 98ാം ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തി​ൽ അ​​ദ്ദേ​ഹ​ത്തെ പു​ക​ഴ്ത്തു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ ക​ടു​ത്ത അ​മ​ർ​ഷ​ത്തി​ന്​ ഇ​ട​യാ​ക്കി​യ​ത്. ത​രൂ​രി​നെ​യ​ട​ക്കം നേ​താ​ക്ക​​ളെ ലോ​ക്സ​ഭ​യി​ലെ​ത്തി​ക്കാ​ൻ വി​യ​ർ​പ്പൊ​ഴു​ക്കി​യ സാ​ധാ​ര​ണ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രു​ടെ അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ മു​ന്നും പി​ന്നും നോ​ക്കാ​തെ പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ​യും വെ​ട്ടി​ലാ​ക്കും വി​ധം പ​രാ​മ​ർ​ശം ന​ട​ത്തു​ന്ന ത​രൂ​രി​നോ​ട്​ അ​നു​ന​യ​വും വി​ട്ടു​വീ​ഴ്ച​യും വേ​ണ്ടെ​ന്ന​താ​ണ്​ പൊ​തു ലൈ​ൻ.

    എ.​​ഐ.​സി.​സി അം​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന​തി​നാ​ൽ ത​രൂ​രി​നെ​തി​രെ ഹൈ​ക​മാ​ന്‍റാ​ണ്​ നി​ല​പാ​ടെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ എ​ന്ന​താ​ണ്​ സം​സ്ഥാ​ന നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ സ​മീ​പ​നം. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ‘‘ത​രൂ​ർ അ​ടു​ത്ത കാ​ല​ത്താ​യി ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ൽ അ​ധി​ക​വും തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും പ​ക്ഷേ ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്​ നേ​തൃ​ത്വ​മാ’​ണെ​ന്നും കെ. ​മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ തു​റ​ന്നു​പ​റ​ഞ്ഞി​രു​ന്നു. പാ​ർ​ട്ടി പു​റ​ത്താ​ക്കി​യാ​ൽ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ര​ക്​​ത​സാ​ക്ഷി പ​രി​വേ​ഷം രാ​ഷ്ട്രീ​യ മൂ​ല​ധ​ന​മാ​ക്കാ​ൻ കാ​ത്തി​രി​ക്കു​ന്ന ത​രൂ​രി​നെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും പ​രാ​മ​ർ​ശി​ച്ചും വ​ലു​താ​ക്കേ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ്​ ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്​ വാ​ക്കാ​ൽ ന​ൽ​കി​യ നി​ർ​ദേ​ശം.

    ത​ദ്ദേ​ശ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പി​നാ​യി സു​പ്ര​ധാ​ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളും ത​ന്ത്ര​ങ്ങ​ളും ആ​വി​ഷ്ക​രി​ക്കാ​ൻ​ എ.​ഐ.​സി.​സി ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ദീ​പാ​ദാ​സ്​ മു​ൻ​ഷി​യെ ക​ൺ​വീ​ന​റാ​ക്കി ഹൈ​ക​മാ​ൻ​ഡ്​​ ​രൂ​പം​ന​ൽ​കി​യ 17 അം​ഗം പാ​ർ​ട്ടി കോ​ർ ക​മ്മി​റ്റി​യി​ൽ ത​രൂ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, അ​ത്​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​മാ​ണെ​ന്നും കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക സ​മി​തി അം​ഗ​​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ ത​രൂ​രും ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​തെ​ന്നു​മാ​ണ്​ നേ​താ​ക്ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടു​ന്ന​ത്.

    നേ​ര​ത്തെ പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യെ പു​ക​ഴ്ത്തി​യും അ​ടി​യ​ന്ത​രാ​വ​സ്ഥ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി ഗാ​ന്ധി കു​ടും​ബ​ത്തെ ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മി​ച്ചും കോ​ൺ​ഗ്ര​സി​ൽ​നി​ന്ന്​ അ​ക​ന്ന ത​രൂ​ർ ഉ​പ​രാ​ഷ്ട്ര​പ​തി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് രാ​ഹു​ൽ ഗാ​ന്ധി വി​ളി​ച്ച യോ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ എ​ത്തി​യി​രു​ന്നു. പി​ന്നാ​ലെ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​റി​നെ​തി​രെ ജെ​ബി മേ​ത്ത​ർ എം.​പി ന​യി​ച്ച മ​ഹി​ള സാ​ഹ​സ് യാ​ത്ര​യു​ടെ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വി​നും കെ.​പി.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റി​നു​മൊ​പ്പം വേ​ദി പ​ങ്കി​ട്ട​തും മ​ഞ്ഞു​രു​ക്ക​ത്തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​യാ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​​പ്പെ​ട്ട​ത്. പി​ന്നാ​ലെ​യാ​ണ്​ വി​വാ​ദ പ​രാ​മ​ർ​ശ​ങ്ങ​ൾ.

