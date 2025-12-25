​കരോൾ പാടാൻ ഒരു കുട്ടിക്കും ഭയമില്ലാത്ത, പ്രാർഥിക്കാൻ വിശ്വാസിക്ക് പേടിയില്ലാത്ത കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാം -ശശി തരൂർ

കരോൾ പാടാൻ ഒരു കുട്ടിക്കും ഭയമില്ലാത്ത, പ്രാർഥിക്കാൻ വിശ്വാസിക്ക് പേടിയില്ലാത്ത കേരളം കെട്ടിപ്പടുക്കാം -ശശി തരൂർtext_fields
കോഴിക്കോട്: ക്രിസ്മസ് ആഘോഷങ്ങൾക്കുനേരെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളിൽ പ്രതികരിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ശശി തരൂർ. 2025-ലെ ക്രിസ്മസ് ഉത്കണ്ഠയോടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്നത് വേദനാജനകമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടായ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ദേശീയതലത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുമാണ് ഇതിന് കാരണം. സർക്കാർ മൗനം വെടിയണമെന്നും പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് സമൂഹങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാകരുത് ‘‘പുതിയ ഇന്ത്യ’’ എന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു.
കേരളത്തിൽ ആഘോഷങ്ങളുടെ ആവേശം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, 2025-ലെ ക്രിസ്മസ് അഭൂതപൂർവമായ ഉത്കണ്ഠയോടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത് എന്നത് വേദനാജനകമാണ്.
പ്രാദേശികമായി ഉണ്ടായ ചില അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളും ദേശീയതലത്തിൽ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന അസഹിഷ്ണുതയുമാണ് ഇതിന് കാരണം.
പാലക്കാട് പുതുശ്ശേരിയിൽ ക്രിസ്മസ് കരോൾ സംഘത്തിന് നേരെ ആക്രമണമുണ്ടായി. ഒരു ബിജെപി പ്രവർത്തകനെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇതിന് പിന്നിലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കരോൾ സംഘത്തെ മർദ്ദിക്കുകയും അവരുടെ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്ത ഈ സംഭവം, കേരളത്തിന്റെ മതേതര പാരമ്പര്യത്തിന് ഏറ്റ കനത്ത ആഘാതമാണ്.
ഛത്തീസ്ഗഢിലെ റായ്പൂരിലെ മാളിൽ സാന്താക്ലോസിന്റെ രൂപം തകർത്തതും, ജബൽപൂരിൽ അന്ധയായ ഒരു ക്രൈസ്തവ പെൺകുട്ടിയെ ആക്രമിച്ചതും, ഉത്തർപ്രദേശിൽ പള്ളിയിലെ പ്രാർത്ഥന തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതും കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചു.
ഇന്ത്യയിലെ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം "ഭയത്തോടും ഉത്കണ്ഠയോടും" കൂടിയാണ് 2025-ലെ ക്രിസ്മസ് ആഘോഷിക്കുന്നതെന്ന് ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ. തോമസ് ജെ. നെറ്റോ പാതിരാകുർബാന മധ്യേ പറയുകയുണ്ടായി. മണിപ്പൂരിലും ഉത്തരേന്ത്യയിലും കണ്ട അക്രമങ്ങൾ ഇനി വിദൂരമല്ലെന്നും, അവ കേരളത്തിന്റെ വാതിലുകളിൽ മുട്ടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
നേരത്തെ, ക്രൈസ്തവർക്കെതിരായ ആക്രമണങ്ങളിൽ അധികാരികൾ പുലർത്തുന്ന "നിഗൂഢമായ മൗനത്തിൽ" കർദിനാൾ ക്ലീമിസും കടുത്ത വേദന രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ ഇത്രയധികം വെല്ലുവിളിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
സർക്കാർ മൗനം വെടിയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ ഞാനും അവരോടൊപ്പം ചേരുന്നു. പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണം എന്നത് ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഔദാര്യമല്ല, മറിച്ച് കടമയാണെന്ന് കർദിനാൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് സമൂഹങ്ങൾ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒന്നാകരുത് "പുതിയ ഇന്ത്യ".
സഭാ പിതാക്കന്മാരുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളുടെയും ഈ അനിഷ്ട സംഭവങ്ങളുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ജാഗ്രതയുടെയും ഐക്യത്തിന്റെയും സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന് നൽകേണ്ടത്. സഹവർത്തിത്വം എന്നത് നിർജീവമായ ഒരവസ്ഥയല്ല, മറിച്ച് അയൽക്കാരന്റെ സമാധാനം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള സജീവമായ തീരുമാനമാണ്. ഒരു കരോൾ സംഘം ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അത് ക്രൈസ്തവരുടെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ല; മറിച്ച് നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും കേരളത്തിന്റെ പൊതുസംസ്കാരത്തിനും നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്.
ഹിന്ദുക്കളും മുസ്ലീങ്ങളും ക്രിസ്ത്യാനികളും പരസ്പരം താങ്ങായി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് "കേരള മോഡൽ" വിജയിക്കുന്നത്. ന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം നിശബ്ദരായ കാഴ്ചക്കാരായി നിന്നാൽ സമാധാനം നിലനിൽക്കില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ക്രിസ്മസ് നാളിൽ ഞാൻ ഇതെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്.
"ഭൂമിയിൽ സന്മനസ്സുള്ളവർക്ക് സമാധാനം" എന്നതാണ് ക്രിസ്മസിന്റെ കാതൽ. അതിരുകൾക്കപ്പുറം എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തിലും ജീവകാരുണ്യത്തിലും പ്രതീക്ഷയിലും പങ്കുചേരാൻ ക്ഷണിക്കുന്ന ആഘോഷമാണിത്. അക്രമത്തിനും ഭീഷണിക്കും പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല, പ്രത്യേകിച്ചും ഇന്ത്യയുടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സംസ്കാരത്തിൽ.
കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ പാരമ്പര്യത്തിന് രണ്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. നൂറ്റാണ്ടുകളായുള്ള മതസൗഹാർദ്ദത്തിലാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്വത്വം കെട്ടിപ്പടുത്തിരിക്കുന്നത്. കരോൾ സംഘത്തിന് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണം ഈ പൈതൃകത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണ്. ഇതിനുള്ള മറുപടി തിരിച്ചടിയല്ല, മറിച്ച് നമ്മുടെ അയൽക്കാരെ കൂടുതൽ ചേർത്തുപിടിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരു ജനവിഭാഗം ഭീഷണി നേരിടുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അവർക്കൊരു കവചമായി നിൽക്കണം.
സഹവർത്തിത്വത്തിന് നീതി അനിവാര്യമാണ്. അക്രമികൾക്കെതിരെ അധികാരികൾ വേഗത്തിലും നിഷ്പക്ഷമായും നടപടിയെടുക്കണം. അക്രമികൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന ശിക്ഷയില്ലായ്മ വിഭാഗീയതയെ വളർത്തും; കൃത്യമായ ശിക്ഷാ നടപടികൾ വിശ്വാസം വീണ്ടെടുക്കും.
സഹപൗരന്മാരെ "ശത്രുക്കൾ" അല്ലെങ്കിൽ "അന്യർ" ആയി ചിത്രീകരിക്കുന്ന ആഖ്യാനങ്ങളെ നാം തള്ളിക്കളയണം.
മതം നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വിദ്യാഭ്യാസ, ആരോഗ്യ, സാമൂഹ്യ സേവന രംഗങ്ങളിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം നൽകിയ സംഭാവനകൾ വലുതാണ്. ഈ പാരമ്പര്യം ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്നു, ശത്രുതയല്ല.
യഥാർത്ഥ സമാധാനം എന്നത് സംഘർഷങ്ങളുടെ അഭാവമല്ല, നീതിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനും, സ്നേഹം എന്ന കഠിനമായ അച്ചടക്കം പാലിക്കാനുമുള്ള ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാകട്ടെ ഈ ക്രിസ്മസ്. അസഹിഷ്ണുതയുടെയും വിദ്വേഷത്തിന്റെയും മുഖത്ത് നോക്കി നമുക്കിത് പറയാം:
"ഇരുട്ടിനെ പുറത്താക്കാൻ ഇരുട്ടിനാവില്ല, വെളിച്ചത്തിനേ കഴിയൂ. വെറുപ്പിനെ പുറത്താക്കാൻ വെറുപ്പിനാവില്ല, സ്നേഹത്തിനേ കഴിയൂ."
കരോൾ പാടാൻ ഒരു കുട്ടിക്കും ഭയമില്ലാത്ത, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒരു വിശ്വാസിക്കും പേടിയില്ലാത്ത ഒരു കേരളം നമുക്ക് കെട്ടിപ്പടുക്കാം.
എല്ലാവരിലും ക്രിസ്മസിന്റെ പ്രകാശം നിറയട്ടെ...
