    പ്രൗഢമായി ശാന്തപുരം അൽ ജാമിഅ 70ാം വാർഷിക പ്രഖ്യാപനം

    പ്രൗഢമായി ശാന്തപുരം അൽ ജാമിഅ 70ാം വാർഷിക പ്രഖ്യാപനം
    ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ എ​ഴു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നത്തി​ൽ

    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്‍ലാ​മി ഹിന്ദ് കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു

    ശാ​ന്ത​പു​രം: ഏ​ഴ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ട് മ​ത​ഭൗ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ നി​റ​ഞ്ഞു​നി​ന്ന ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യു​ടെ 70-ാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി. പു​തി​യ കാ​ൽ​വെ​പ്പു​ക​ളു​ടെ പ​ദ്ധ​തി പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം ന​ട​ന്നു. ഏ​ഴ് പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ഇ​തേ ക​ലാ​ല​യ​ത്തി​ൽ പ​ഠി​ച്ച് പ്ര​ശ​സ്ത​രാ​യ​വ​രെ സാ​ക്ഷി​യാ​ക്കി​യാ​യി​രു​ന്നു ച​ട​ങ്ങ്.

    ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ എ​ഴു​പ​താം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നെ​ത്തി​യ​വ​ർ

    പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘മു​സ് ലിം ​ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷം: നി​ക്ഷേ​പ വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫി​ഖ്ഹ്’ എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സി​ൽ വൈ​ജ്ഞാ​നി​ക മേ​ഖ​ല​യി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. വൈ​കീ​ട്ട്​ ന​ട​ന്ന 70 ാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​ൾ ഇ​ന്ത്യ മി​ല്ലി കൗ​ൺ​സി​ൽ നാ​ഷ​ന​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മു​ഫ്​​തി ഒ​മ​ർ ആ​ബി​ദീ​ൻ ഖാ​സി​മി ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്​​തു. മ​ത- ഭൗ​തി​ക മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​അ​യു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ മു​സ്‌​ലിം മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ണാ​യ​ക പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. മി​ക്ക സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നും ഇ​വി​ടെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ണ്ടെ​ന്ന​തും ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും ഒ​രു​പോ​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ൽ​കു​ന്നെ​ന്ന​തും അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണ്. ബ​ഗ്​​ദാ​ദി​ലെ ബൈ​തു​ൽ ഹി​ക്​​മ​ക്ക് സ​മാ​ന​മാ​ണ്​ ഇൗ ​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി. ഈ ​കേ​ര​ള മോ​ഡ​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ രാ​ജ്യ​ത്തു​ട​നീ​ളം രൂ​പ​പ്പെ​ട​ണ​മെ​ന്നും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അ​ൽ ജ​മി​അ റെ​ക്​​ട​ർ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​സ്സ​ലാം അ​ഹ്​​മ​ദ്​ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ അ​ഡ്മി​ൻ

    ബ്ലോ​ക്ക് പ്രൊ​ജ​ക്റ്റ് ലോ​ഞ്ച് ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ് ബ​ഷീ​ർ

    എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി ഹിന്ദ് കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തി. എം.​പി​മാ​രാ​യ ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബ​ഷീ​ർ, അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ്​ ബീ​രാ​ൻ, പി. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ്​ എം.​എ​ൽ.​എ, അ​ൽ ജാ​മി​അ സു​പ്രീം കൗ​ൺ​സി​ൽ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ എം.​​ഐ. അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ്, മാ​ധ്യ​മം-​മീ​ഡി​യ വ​ൺ ഗ്രൂ​പ്​ എ​ഡി​റ്റ​ർ ഒ. ​അ​ബ്​​ദു​റ​ഹ്​​മാ​ൻ, ഡോ. ​കൂ​ട്ടി​ൽ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, തൗ​ഫീ​ഖ്​ മ​മ്പാ​ട്, അ​ഡ്വ. അ​ബ്​​ദു​ൽ വാ​ഹി​ദ്, ഷി​ഫാ​ന സു​ബൈ​ർ, ഡോ. ​എ.​എ. ഹ​ലീം, സ​മീ​ർ കാ​ളി​കാ​വ്​ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ൽ ജാ​മി​അ ഡെ​പ്യൂ​ട്ടി റെക്​​ട​ർ ഡോ. ​ന​ഹാ​സ്​ മാ​ള സ്വാ​ഗ​ത​വും ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഫ​സ​ൽ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​സ്​​ഹാ​ഖ്​ മ​ഫാ​സി ഖു​ർ​ആ​നി​ൽ നി​ന്ന്​ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ക​ലാ​വി​ഷ്​​കാ​ര​ങ്ങ​ൾ, ഖ​വാ​ലി, കോ​ൽ​ക്ക​ളി, നാ​ട​കം എ​ന്നി​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി.

    അ​ൽ ജാ​മി​അ സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്

    ബി​ൽ​ഡി​ങ് പ്രോ​ജ​ക്ട് ലോ​ഞ്ചി​ങ് അ​ഡ്വ. ഹാ​രി​സ് ബീ​രാ​ൻ എം.​പി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    അ​ൽ ജാ​മി​അ​യു​ടെ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു

    ശാ​ന്ത​പു​രം: അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യു​ടെ 70ാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. അ​ൽ ജാ​മി​അ​ക്ക്​ കീ​ഴി​ൽ മ​ത-​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വി​പു​ല​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ്​ പു​തി​യ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്​​കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ലോ, ​ഹോ​സ്​​റ്റ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ൾ, അ​ഡ്​​മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ബ്ലോ​ക്ക്, സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ലൈ​ബ്ര​റി ആ​ൻ​ഡ്​​ റി​സ​ർ​ച്ച് സെൻറ​ർ, സ്​​കൂ​ൾ ഓ​ഫ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, അ​ൽ ജാ​മി​അ റി​വൈ​റ്റ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ, അ​ൽ ജാ​മി​അ ഡി​ബേ​റ്റ് സെൻറ​ർ, അ​ൽ ജാ​മി​അ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് സെ​ന്റ​ർ, അ​ൽ ജാ​മി​അ ലി​റ്റ​റേ​ച്ച​ർ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇ​ൻ​റ​ല​ക്ച്വ​ൽ ഫെ​സ്​​റ്റ്​ എ​ന്നീ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളാ​ണ്​ സ​മ്മേ​ള​ന വേ​ദി​യി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്.

    ബോ​യ്സ് ഹോ​സ്റ്റ​ൽ കെ​ട്ടി​ട​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​മ​ർ​പ്പ​ണം പി. ​അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് എം.​എ​ൽ.​എ നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    പു​തി​യ വൈ​ജ്​​ഞാ​നി​ക ദൗ​ത്യ​ങ്ങൾ അ​ൽ ജാ​മി​അയുടെ നേട്ടം അ​ഭി​മാ​ന​ക​രം -പി. ​മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്​​മാ​ൻ

    ശാ​ന്ത​പു​രം: വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ത്ത്​ പു​തി​യ വൈ​ജ്​​ഞാ​നി​ക ദൗ​ത്യ​വു​മാ​യി അ​ൽ ജാ​മി​അ മു​ന്നോ​ട്ടു പോ​കു​ന്ന​ത്​ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും മ​ത-​സാ​മൂ​ഹി​ക-​രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ​ല്ലാം പ്ര​തി​ഭ തെ​ളി​യി​ച്ച പ്ര​ഗ​ദ്ഭ​രെ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്​​ത സ്​​ഥാ​പ​ന​മാ​ണി​തെ​ന്നും ജ​മാ​അ​ത്തെ ഇ​സ്​​ലാ​മി കേ​ര​ള അ​മീ​ർ പി. ​മു​ജീ​ബ്റ​ഹ്​​മാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ശാ​ന്ത​പു​രം അ​ൽ ജാ​മി​അ അ​ൽ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​യ​യു​ടെ 70ാം വാ​ർ​ഷി​ക പ്ര​ഖ്യാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​ഖ്യ​പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു അ​ദ്ദേ​ഹം. കേ​ര​ള​ത്തി​ന്റെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ലും മു​സ്​​ലിം ന​വോ​ഥാ​ന​ത്തി​ലും ഈ ​സ്​​ഥാ​പ​നം വ​ഹി​ച്ച പ​ങ്ക്​ നി​സ്​​തു​ല​മാ​ണ്. രാ​ഷ്​​ട്രീ​യ​വും സാ​മൂ​ഹി​ക​വു​മാ​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ സ്വാ​ധീ​നി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള വ്യ​ക്​​തി​ത്വ​ങ്ങ​ളെ ഇ​ക്കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്​ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കാ​നാ​യെന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്​​ഠി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ം മു​ഖ​മു​ദ്ര​ -ഇ.ടി

    ശാന്തപുരം: മ​ത​-ഭൗ​തി​ക സ​മ​ന്വ​യ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ പ​ദ്ധ​തി കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ ശാ​ന്ത​പു​രം കോ​ള​ജ്​ വ​ർ​ത്ത​മാ​ന കാ​ല​ത്തും അ​തി​​ന്റെ വൈ​ജ്​​ഞാ​നി​ക ദൗ​ത്യം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കു​ന്ന​ത്​ സ​ന്തോ​ഷ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്ന്​ ഇ.​ടി. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബ​ഷീ​ർ എം.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. മൂ​ല്യാ​ധി​ഷ്​​ഠി​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​മാ​ണ്​ ഈ ​സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​​ന്റെ മു​ഖ​മു​ദ്ര​യെ​ന്നും കാ​ഴ്​​ച​പ്പാ​ടും ല​ക്ഷ്യ​ബോ​ധ​വു​മാ​യി​രു​ന്നു സ്​​ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്റെ മു​ന്നോ​ട്ടു​ള്ള വ​ഴി​യി​ലെ കൈ​മു​ത​ലെ​ന്നു​മാ​ണ്​ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കാ​ൻ സാധിച്ചത്.

