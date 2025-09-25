Begin typing your search above and press return to search.
    ശാന്താനന്ദ മഹർഷിയുടെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം; കോൺഗ്രസ് നേതാവിന്‍റെ മൊഴിയെടുത്തു

    ശാന്താനന്ദ മഹർഷി

    പ​ന്ത​ളം: വി​ദ്വേ​ഷ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ൽ ശാ​ന്താ​ന​ന്ദ മ​ഹ​ർ​ഷി​ക്കെ​തി​രാ​യ പ​രാ​തി​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് നേ​താ​വി​ന്‍റെ മൊ​ഴി​യെ​ടു​ത്തു. കോ​ൺ​ഗ്ര​സ് മാ​ധ്യ​മ​വ​ക്താ​വ് വി.​ആ​ർ. അ​നൂ​പ് വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ 11.30ഓ​ടെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​യ പ​ന്ത​ളം എ​സ്.​എ​ച്ച്.​ഒ പി.​ഡി. പ്ര​തീ​ഷ് മു​മ്പാ​കെ എ​ത്തി​യാ​ണ് മൊ​ഴി ന​ൽ​കി​യ​ത്. അ​നൂ​പി​നെ​ക്കൂ​ടാ​തെ പ​ന്ത​ളം കൊ​ട്ടാ​രം കു​ടും​ബാം​ഗം പ്ര​ദീ​പ് വ​ർ​മ, ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ​ന്ത​ളം ബ്ലോ​ക്ക് ക​മ്മി​റ്റി എ​ന്നി​വ​രും സ്വാ​മി​ക്കെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    സം​ഘ്​​പ​രി​വാ​ർ പ​ന്ത​ള​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ശ​ബ​രി​മ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ വാ​വ​രെ അ​ധി​ക്ഷേ​പി​ച്ച ശ്രീ​രാ​മ​ദാ​സ് മി​ഷ​ൻ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ ശാ​ന്താ​ന​ന്ദ മ​ഹ​ർ​ഷി​യു​ടെ വി​വാ​ദ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്മേ​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം പ​ന്ത​ളം പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​രു​ന്നു.

    വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ൻ മു​മ്പാ​കെ ഹാ​ജ​രാ​യ പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ൻ വി.​ആ​ർ. അ​നൂ​പി​നോ​ട്​ പ്ര​സം​ഗ​ത്തി​ന്‍റെ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി. തെ​ളി​വു​ക​ൾ ഉ​ട​ൻ ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന് അ​നൂ​പ് ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച ശ​ബ​രി​മ​ല ക​ർ​മ​സ​മി​തി പ​ന്ത​ള​ത്ത് ന​ട​ത്തി​യ ശ​ബ​രി​മ​ല സം​ര​ക്ഷ​ണ സം​ഗ​മ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​ദ്വേ​ഷ​പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. വാ​വ​ർ തീ​വ്ര​വാ​ദി​യാ​ണെ​ന്നും മു​സ്​​ലിം ആ​ക്ര​മ​ണ​കാ​രി​യാ​ണെ​ന്നു​മാ​യി​രു​ന്നു ശാ​ന്താ​ന​ന്ദ പ​റ​ഞ്ഞ​ത്.

    News Summary - Shantananda Maharishi's hate speech; Congress leader's statement recorded
