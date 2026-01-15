Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള​...
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Jan 2026 6:08 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Jan 2026 6:08 PM IST

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള​ കേസിൽ ശങ്കരദാസ് അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള​ കേസിൽ ശങ്കരദാസ് അറസ്റ്റിൽ
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള കേസിൽ മുൻ ദേവസ്വം ബോർഡ് അംഗം ശങ്കരദാസ് റിമാൻഡിൽ. തിരുവനന്തപുരത്ത് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അറസ്സ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ശങ്കരദാസിനെ മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് മാറ്റുന്ന കാര്യത്തിൽ ഡോക്ടർമാരുടെ കൂടി അഭിപ്രായം തേടിയ ശേഷം നടപടിയെടുക്കും.

    ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ശങ്കരദാസ് അറസ്റ്റിൽ

    സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ കെ.പി ശങ്കരദാസ് അറസ്റ്റിൽ. ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്ന ശങ്കരദാസിനെ സ്വർണക്കൊള്ള അന്വേഷിക്കുന്ന പ്രത്യേക സംഘം ആശുപത്രിയിലെത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. മജിസ്ട്രേറ്റ് ആശുപത്രിയിലെത്തി ശങ്കരദാസിനെ റിമാൻഡ് ചെയ്യും. കേസിൽ 11ാം പ്രതിയാണ് ശങ്കരദാസ്. നേരത്തെ ദേവസ്വം ബോര്‍ഡ് മുൻ അംഗം കെപി ശങ്കരദാസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാത്തതിൽ ഹൈക്കോടതി രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ഒരാള്‍ പ്രതി ചേര്‍ത്ത അന്ന് മുതൽ ആശുപത്രിയിൽ കിടക്കുകയാണെന്നും അയാളുടെ മകൻ എസ്‍പിയാണെന്നും, അതാണ് ആശുപത്രിയിൽ പോയതെന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജസ്റ്റിസ് ബദ്റുദ്ദീൻ തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.

    ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള കേസിൽ ജ്വല്ലറി വ്യാപാരി ഗോവര്‍ധൻ അടക്കം മൂന്ന് പ്രതികളുടെ ജാമ്യ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിമര്‍ശനമുണ്ടായത്.

    നേരത്തെ ശങ്കരദാസിന്റെ ജാമ്യഹരജി പരിഗണിക്കുന്ന വേളയിൽ ആശുപത്രിയിൽ അദ്ദേഹം ബോധമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണെന്നാണ് പ്രതിഭാഗം കോടതിയിൽ അറിയിച്ചത്. മെഡിക്കൽ ഐസിയുവിൽ കിടക്കുന്ന ഫോട്ടോയടക്കം ഹാജരാക്കിയായിരുന്നു പ്രതിഭാഗത്തിന്‍റെ വാദം. എന്നാൽ, കേസിന്‍റെ ഗൗരവം കണക്കിലെടുത്ത് മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു. തുടർന്ന് ജാമ്യഹരജി ജനുവരി 14ലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ഇന്നും ഹരജി പരിഗണിച്ചില്ല.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Kerala NewsSabarimalaSabarimala Gold Missing Row
    News Summary - Shankaradas arrested in Sabarimala gold robbery case
    Similar News
    Next Story
    X