'മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ മൊഴി പിൻവലിക്കാൻ ഷാജി കിരൺ എന്നയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി'; ശബ്ദരേഖയുണ്ടെന്ന് സ്വപ്ന സുരേഷ്

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് Listen to this Article കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് വേണ്ടി ഷാജി കിരൺ എന്ന ആൾ തന്നെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന് സ്വർണക്കടത്ത് കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി സ്വപ്ന സുരേഷ്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് താൻ വന്നതെന്ന് ഷാജി പറഞ്ഞതായും സ്വപ്ന വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. കെ.ടി ജലീലിന്‍റെ പരാതിയിൽ കേസെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഹൈകോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യഹരജിയിലാണ് സ്വപ്ന ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇന്നലെയാണ് ഷാജി കിരൺ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വേണ്ടി സമീപിച്ചത്. ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ മൊഴി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് ഷാജി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. അനുസരിച്ചില്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും. തന്‍റെ 10 വയസുള്ള മകൻ തനിച്ചാകുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. ഷാജി സംസാരിച്ചതിന്‍റെ ശബ്ദരേഖ തന്‍റെ പക്കലുണ്ടെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് വിവരിക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളാണ്. കെ.പി യോഹന്നാന്‍റെ ഒരു സംഘടനയുടെ ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ വിദേശത്തെ കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് താനാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഷാജി കിരൺ സമീപിച്ചത്. യു.പി രജിസ്ട്രേഷനുള്ള 41R 0500 നമ്പർ ടൊയോട്ട കാറിലാണ് ഷാജി കിരൺ വന്നതെന്നും സ്വപ്ന സുരേഷ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരായ മൊഴി തിരുത്തി ആർ.എസ്.എസിന്‍റെയും ബി.ജെ.പിയുടെയും പ്രേരണയാലാണ് മൊഴി നൽകിയതെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം. വിഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്നും നിലവിലെ കേസിൽ ദീർഘകാലം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടിവരും. ഷാജി കിരൺ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിന്‍റെ ശബ്ദരേഖ കൈവശമുണ്ട്. കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ ഹാജരാക്കാൻ തയാറാണ്. മൊഴി നൽകിയതിന് പിന്നാലെ വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നതായും സ്വപ്ന ഹരജിയിൽ വിവരിക്കുന്നു. മുൻമന്ത്രി കെ.ടി ജലീലിന്‍റെ പരാതിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിലാണ് ഇന്ന് രാവിലെ സ്വപ്ന സുരേഷ് ഹൈകോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യഹരജി നൽകിയത്. പൊലീസിനെ ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാന സർക്കാർ വേട്ടയാടുകയാണെന്ന് സ്വപ്ന ഹരജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് നീതിപൂർവമായ അന്വേഷണം കോടതി ഉറപ്പാക്കണമെന്നും സ്വപ്ന ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​ട​ത്തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട്​ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ സം​ശ​യ​നി​ഴ​ലി​ലാ​ക്കി​യതിന് പിന്നാലെയാണ് സ്വ​പ്​​ന സു​രേ​ഷി​നും പി.​സി.​ജോ​ർ​ജി​നു​മെ​തി​രെ ക​ന്‍റോ​ൺ​മെ​ന്‍റ്​ പൊ​ലീ​സ്​ കേ​സെ​ടു​ത്തത്. സ്വ​പ്​​ന ത​നി​ക്കെ​തി​രെ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന ആ​രോ​പി​ച്ച്​ സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ നേ​രി​ട്ടെ​ത്തിയാണ് കെ.​ടി. ജ​ലീ​ൽ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യ​ത്. സ്വ​പ്​​ന​യു​ടെ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്ത​ലി​ന്​ പി​ന്നി​ൽ ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന​യു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നുമാണ് ജ​ലീ​ൽ ന​ൽ​കി​യ പ​രാ​തി​യിലെ ആ​വ​ശ്യം. ജ​ലീ​ലി​ന്‍റെ പ​രാ​തി​യി​ൽ കേ​സെ​ടു​ക്കാ​മോ എ​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഓ​ഫ്​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​നി​ൽ ​നി​ന്ന്​ പൊ​ലീ​സ്​ നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശം തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഗൂ​ഢാ​ലോ​ച​ന, ക​ലാ​പ​ത്തി​ന്​​ ശ്ര​മം തു​ട​ങ്ങി​യ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം കേ​സെ​ടു​ക്കാ​മെ​ന്ന നി​യ​മോ​പ​ദേ​ശ​മാ​ണ്​ ല​ഭി​ച്ച​ത്. Show Full Article

News Summary -

Shaji Kiran threatens to withdraw statement against CM; Swapna Suresh says that there is an audio recording