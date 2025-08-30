Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightമറുനാടൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ...
    Kerala
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 8:00 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 8:04 PM IST

    മറുനാടൻ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ ഷാജൻ സ്കറിയക്ക് മർദനം; ആക്രമിച്ചത് വാഹനത്തിൽ പിന്തുടർന്ന മൂന്നംഗ സംഘം

    text_fields
    bookmark_border
    Shajan Skariah
    cancel

    തൊടുപുഴ: മറുനാടൻ മലയാളി യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഉടമ ഷാജൻ സ്കറിയക്ക് മർദനം. വാഹനത്തിൽ പിന്തുടർന്നെത്തിയ സംഘമാണ് മർദിച്ചത്. ഇടുക്കിയിലെ വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത് മടങ്ങവെയാണ് സംഭവം.

    തൊടുപുഴ മങ്ങാട്ടുകവലയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. മർദനത്തിൽ പരിക്കേറ്റ ഷാജൻ തൊടുപുഴ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. മൂക്കിനേറ്റ പരിക്ക് ഗുരുതരമല്ല.

    വൈകിട്ട് വിവാഹച്ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം മടങ്ങുമ്പോൾ മൂന്നംഗ സംഘം കാറിൽ പിന്തുടരുകയായിരുന്നു. വാഹനം തടഞ്ഞു നിർത്തിയ സംഘം ഷാജനെ മർദിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് എത്തിയാണ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയത്.

    വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കവും തുടർന്നുള്ള പ്രകോപനവുമാണ് ആക്രമണത്തിൽ കലാശിച്ചത്. അക്രമികളെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിച്ചില്ലെന്നാണ് ഷാജൻ പൊലീസിന് നൽകിയ പ്രാഥമിക മൊഴി. വിശദ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Marunadan malayaliYouTube channelShajan SkariahLatest NewsCrime
    News Summary - Shajan Skariah, owner of Marunadan YouTube channel, beaten up
    Similar News
    Next Story
    X