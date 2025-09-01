Begin typing your search above and press return to search.
    ഷാജൻ സ്‌കറിയയെ മർദിച്ച സംഭവം: നാലു പേർ പിടിയിൽ

    പ്രതികൾ ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ പ്രവർത്തകരെന്ന് പൊലീസ്
    ഷാജൻ സ്‌കറിയയെ മർദിച്ച സംഭവം: നാലു പേർ പിടിയിൽ
    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി പോ​ർ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ ഷാ​ജ​ൻ സ്‌​ക​റി​യ​യെ കാ​ർ ത​ട​ഞ്ഞ് നി​ർ​ത്തി മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പ്ര​തി​ക​ളാ​യ നാ​ല് ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​രെ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ൽ നി​ന്ന് തൊ​ടു​പു​ഴ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി. ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്‌.​ഐ മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി മാ​ത്യൂ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രെ​യാ​ണ്​ തി​ങ്ക​ളാ​ഴ്ച പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. കേ​സി​ൽ ഒ​രു പ്ര​തി കൂ​ടി​യു​ണ്ട്.

    വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തി​യ ഷാ​ജ​ന്​ ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കി​ട്ട്​ മ​ങ്ങാ​ട്ടു​ക​വ​ല​യി​ൽ വെ​ച്ചാ​ണ്​ മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. ഷാ​ജ​ൻ സ​ഞ്ച​രി​ച്ചി​രു​ന്ന കാ​റി​ൽ ജീ​പ്പു കൊ​ണ്ടു​വ​ന്ന്​ ഇ​ടി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ജീ​പ്പി​ലു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്ന അ​ഞ്ചു​പേ​ർ ചേ​ർ​ന്ന്​ ഷാ​ജ​നെ മ​ർ​ദി​ച്ചു. സം​ഭ​വ​ത്തി​ന്​ ശേ​ഷം പ്ര​തി​ക​ൾ കാ​റി​ൽ ര​ക്ഷ​പ്പെ​ട്ടു. ഇ​തി​ൽ ഒ​രാ​ൾ ഫോ​ൺ ഓ​ണാ​ക്കി​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ പ്ര​തി​ക​ൾ എ​വി​ടെ​യു​ണ്ടെ​ന്ന സൂ​ച​ന ല​ഭി​ച്ച​ത്.

    തൊ​ടു​പു​ഴ സി.​ഐ എ​സ്.​മ​ഹേ​ഷ് കു​മാ​റി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ഉ​ട​ൻ പൊ​ലീ​സ്​ ബം​ഗ​ളൂ​രു​വി​ലെ​ത്തി പ്ര​തി​ക​ളെ ക​സ്റ്റ​ഡി​യി​ൽ എ​ടു​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പ്ര​തി​ക​ളു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്​ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലേ​ക്ക് യാ​ത്ര തി​രി​ച്ച​താ​യി ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി പ​റ​ഞ്ഞു. സ്റ്റേ​ഷ​നി​ൽ എ​ത്തി​യ ശേ​ഷം അ​റ​സ്റ്റ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തും. മാ​ത്യൂ​സ് കൊ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി​യെ വ്യ​ക്തി​ഹ​ത്യ ചെ​യ്യു​ന്ന രീ​തി​യി​ൽ വ്യാ​ജ​വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി എ​ന്ന് ആ​രോ​പി​ച്ചാ​ണ് ഷാ​ജ​നെ മ​ർ​ദി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഷാ​ജ​ൻ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ തേ​ടി​യി​രു​ന്നു. മ​നഃ​പൂ​ർ​വം ത​ന്നെ കൊ​ല​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള ശ്ര​മ​മാ​ണ് ന​ട​ന്ന​തെ​ന്നും നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ന്റെ അ​റി​വോ​ടെ​യാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന് സം​ശ​യി​ക്കു​ന്ന​താ​യും ഷാ​ജ​ൻ സ്‌​ക​റി​യ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ചു.

    News Summary - Shajan Skaria assault incident: Four people arrested
