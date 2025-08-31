Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightഷാജൻ സ്കറിയയെ മർദിച്ച...
    Kerala
    Posted On
    date_range 31 Aug 2025 11:05 PM IST
    Updated On
    date_range 31 Aug 2025 11:05 PM IST

    ഷാജൻ സ്കറിയയെ മർദിച്ച സംഭവം: അഞ്ച് പേർക്കെതിരെ കേസ്

    shajan skaria
    ഷാജൻ സ്കറിയ

    തൊ​ടു​പു​ഴ: മ​റു​നാ​ട​ൻ മ​ല​യാ​ളി പോ​ർ​ട്ട​ൽ ഉ​ട​മ ഷാ​ജ​ൻ സ്ക​റി​യ​യെ മ​ർ​ദി​ച്ച സം​ഭ​വ​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ് പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു. ഷാ​ജ​ന്‍റെ മൊ​ഴി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ശേ​ഷം വി​വി​ധ വ​കു​പ്പു​ക​ൾ ചു​മ​ത്തി പൊ​ലീ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്.സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ സ​ഹാ‍യ​ത്തോ​ടെ ന​ട​ത്തി​യ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​തി​ക​ളെ തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ​ത്. പ്ര​തി​ക​ളു​ടെ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ സ്വി​ച്ച് ഓ​ഫാ​ണെ​ന്നും അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി​യ​താ​യും പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഥാ​ർ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ​ത്തി​യ അ​ഞ്ചം​ഗ സം​ഘ​മാ​ണ് ആ​ക്ര​മ​ണം ന​ട​ത്തി​യ​ത്. ഇ​വ​രി​ലൊ​രാ​ൾ ഡി.​വൈ.​എ​ഫ്.​ഐ മു​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി‍യാ​ണ്. പ്ര​തി​ക​ളി​ലൊ​രാ​ളു​ടെ അ​ടു​ത്ത ബ​ന്ധു​വി​ന്‍റെ മ​ര​ണ​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ച് അ​പ​കീ​ർ​ത്തി​ക​ര​മാ​യ വാ​ർ​ത്ത ന​ൽ​കി​യ​തി​ലു​ള​ള ത​ർ​ക്ക​മാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​കാ​ര​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് ന​ൽ​കു​ന്ന വി​വ​രം.

    ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റേ​മു​ക്കാ​ലോ​ടെ തൊ​ടു​പു​ഴ മ​ങ്ങാ​ട്ടു​ക​വ​ല​യി​ലാ​ണ് സം​ഭ​വം. വി​വാ​ഹ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ് ഷാ​ജ​ൻ സ്‌​ക​റി​യ തൊ​ടു​പു​ഴ​യി​ലെ​ത്തി​യ​ത്. മൂ​ല​മ​റ്റ​ത്തേ​ക്ക് സ​ൽ​ക്കാ​ര ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ പോ​ക​വെ​യാ​ണ് മ​ർ​ദ​ന​മേ​റ്റ​ത്. പ​രി​ക്കേ​റ്റ ഇ​ദ്ദേ​ഹം സ്വ​കാ​ര്യ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    TAGS:Case filedassault caseMarunadan malayaliShajan SkariahKerala News
    News Summary - Shajan Skaria assault incident: Case filed against five people
