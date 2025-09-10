Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 12:45 PM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 12:48 PM IST

    വി.ഡി. സതീശനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി ഷാഫി പറമ്പിൽ

    VD Satheesan, Shafi Parambil
    വി.ഡി. സതീശൻ, ഷാഫി പറമ്പിൽ

    പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി. സതീശനെതിരായ സൈബർ ആക്രമണത്തിന്‍റെ രൂക്ഷ പ്രതികരണവുമായി പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കെ.പി.സി.സി വർക്കിങ് പ്രസിഡന്‍റ് ഷാഫി പറമ്പിൽ എം.പി. കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരുടെ കൈയ്യും നാവും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ഇടപെടലും സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിന് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഷാഫി പറമ്പിൽ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെതിരായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പ്രവർത്തകർ അണിനിരക്കേണ്ടതെന്നും മറ്റൊന്നിനും ഇപ്പോൾ പ്രാധാന്യമില്ലെന്നും ഷാഫി വ്യക്തമാക്കി.

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ​തി​രെ നി​ല​പാ​ട്​ ക​ടു​പ്പി​ച്ച​തി​ന്​ പി​ന്നാ​ലെയാണ് പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​നെ​തി​രെ രൂ​ക്ഷ​മാ​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണമുണ്ടായത്. ​സ​തീ​ശ​ന്‍റെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്​ പോ​സ്റ്റു​ക​ൾ​ക്ക് താ​ഴെ​യാ​ണ്​ വി​മ​ർ​ശ​ന​ങ്ങ​ളും പ​രി​ഹാ​സ​ങ്ങ​ളും നി​റ​യു​ന്ന​ത്. പ​ല​തും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ പേ​രി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സൈ​ബ​ർ ഹാ​ൻ​ഡി​ലു​ക​ളി​ൽ​ നി​ന്നാ​ണ്.

    റീ​ൽ​സി​ലും സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ലു​മ​ല്ല ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഹൃ​ദ​യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ജീ​വി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം സ​തീ​ശ​ൻ തു​റ​ന്ന​ടി​ച്ചി​രു​ന്നു. ഇ​തോ​ടെ​യാ​ണ്​ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ മൂ​ർ​ച്ച കൂ​ടി​യ​ത്.​ യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​താ​വി​നെ​തി​രാ​യ പൊ​ലീ​സ്​ മ​ർ​ദ​ന​ത്തി​ന്‍റെ സി.​സി.​ടി.​വി ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന ദി​വ​സം മു​ഖ്യ​മ​​ന്ത്രി​യു​ടെ ഓ​ണ​വി​രു​ന്നി​ൽ സ​തീ​ശ​ൻ പ​​​​ങ്കെ​ടു​ത്തു​വെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​ണ്​ ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ൾ അ​ധി​ക​വും.

    രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ലി​നെ പു​റ​ത്താ​ക്കാ​ൻ കാ​ര​ണ​ക്കാ​ര​ൻ സ​തീ​ശ​നാ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു വി​മ​ർ​ശ​നം. ക​സ്റ്റ​ഡി മ​ർ​ദ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി​യു​ടെ മൗ​നം ദു​രൂ​ഹ​മെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ചു​ള്ള സ​തീ​ശ​ന്‍റെ ഫേ​സ്​​ബു​ക്ക് പോ​സ്റ്റി​ന്​ താ​ഴെ​യു​ള്ള ഭൂ​രി​ഭാ​ഗം ക​മ​ന്‍റു​ക​ളും ആ​ക്ഷേ​പ​ങ്ങ​ളാ​ണ്. ക​ട​ന്നാ​ക്ര​മ​ണം പ​രി​ധി​വി​ട്ടി​ട്ടും കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​ധി​ക​മാ​രും പ്ര​തി​രോ​ധ​വു​മാ​യി രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    സൈബർ ആക്രമണത്തിൽ പാ​ർ​ട്ടി​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ നി​ന്ന്​ കാ​ര്യ​മാ​യ പ്ര​തി​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​കാ​ത്ത​തി​ൽ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്​ ഒ​പ്പ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കും അ​സം​തൃ​പ്തി​യു​ണ്ട്. ഇ​തി​നി​ടെ നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മൗ​ന​ത്തെ വി​മ​ർ​ശി​ച്ചും യൂ​ത്ത്​ കോ​ൺ​ഗ്ര​സ്​ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളി​ൽ ചി​ല​ർ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി. ‘നേ​താ​ക്ക​ളു​ടെ മൗ​നം കു​ലം മു​ടി​ക്കാ​നു​ള്ള പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം’ എ​ന്നാ​ണ്​ ഒ​രു നേ​താ​വി​ന്‍റെ പ്ര​തി​ക​ര​ണം. ‘ഇ​ത്ര​യും വ​ലി​യ സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ട് എ​ന്തു​കൊ​ണ്ട് നേ​താ​ക്ക​ൾ മി​ണ്ടു​ന്നി​ല്ല’ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​മാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​രു ഭാ​ര​വാ​ഹി​യി​ൽ ​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ​ത്.

    ഇ​തി​നി​ടെ റോ​ജി എം. ​ജോ​ൺ എം.​എ​ൽ.​എ സ​തീ​ശ​ന്​ പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യെ​ത്തി. സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണം സി.​പി.​എ​മ്മി​​ന്‍റെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​പ്പ് അ​ജ​ണ്ട​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​രോ​പി​ച്ച റോ​ജി, പാ​ർ​ട്ടി​യെ​യും മു​ന്ന​ണി​യെ​യും ഒ​റ്റ​ക്കെ​ട്ടാ​യി പ്ര​തി​രോ​ധി​ക്കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്വം നാം ​ഏ​റ്റെ​ടു​ക്ക​​ണ​മെ​ന്നും ഫേ​സ്​​ബു​ക്​ പോ​സ്​​റ്റി​ൽ ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    സൈ​ബ​ർ ആ​ക്ര​മ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്കി​ടെ​യും നി​ല​പാ​ടി​ൽ ഉ​റ​ച്ചു​നി​ൽ​ക്കാ​നാ​ണ്​ വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ഇ​തി​നി​ടെ, രാ​ഹു​ൽ നി​യ​മ​സ​ഭ സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത് സം​ബ​ന്ധി​ച്ചും വ്യ​ത്യ​സ്ത അ​ഭി​പ്രാ​യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഉയ​രു​ന്ന​ത്.

    TAGS:Shafi ParambilCyber ​​attackCongressVD SatheesanLatest News
    News Summary - Shafi Parambil responds to cyber attack against V.D. Satheesan
