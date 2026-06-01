Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightആർഷോയും വിദ്യയും...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Jun 2026 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 1 Jun 2026 12:23 PM IST

    ആർഷോയും വിദ്യയും വിവാഹിതരായി

    text_fields
    bookmark_border
    വിവാഹം തൃക്കരിപ്പൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ
    ആർഷോയും വിദ്യയും വിവാഹിതരായി
    cancel

    തൃക്കരിപ്പൂർ: എസ്.എഫ്.ഐ മുന്‍ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പി.എം ആർഷോയും മുന്‍ എസ്.എഫ്.ഐ നേതാവ് കെ. വിദ്യയും വിവാഹിതരായി. തൃക്കരിപ്പൂർ സബ് രജിസ്ട്രാർ ഓഫിസിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും പുഷ്പഹാരം അണിയിച്ചത്.

    ചടങ്ങിൽ വിദ്യയുടെ മാതാവ് സുശീല, സഹോദരിമാരായ ദിവ്യ, ധന്യ, ആർഷോയുടെ അച്ഛൻ സി.പി. മണി, ഡി.വൈ.എഫ്.ഐ നേതാക്കളായ വി.പി. സജീവ്, ശിവപ്രസാദ്, വി.പി.സാനു, രജീഷ് വെള്ളാട്ട് തുടങ്ങിയവർ സന്നിഹിതരായി. തൃക്കരിപ്പൂർ സ്വദേശിനിയാണ് വിദ്യ. പാലക്കാട് കാഞ്ഞിരപ്പുഴ സ്വദേശിയാണ് ആർഷോ.

    ഇരുവരും നിരവധി വിമർശനങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാജരേഖ ചമച്ച് അധ്യാപക ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നു വിദ്യ. എസ്.എഫ്.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായിരിക്കെ ആർഷോയുടെ പ്രതികരണങ്ങൾക്കും നിലപാടുകൾക്കുമെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനങ്ങളുയർന്നിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:SFIMarriagePM ArshoK Vidya
    News Summary - SFI PM Arsho and Vidya Get Married
    Similar News
    Next Story
    X