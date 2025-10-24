Begin typing your search above and press return to search.
    ‘വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന സമീപനത്തെ എതിർക്കും’; സർക്കാറിനെ വിമർശിച്ച് എസ്.എഫ്.ഐ കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി

    വിവാദമായപ്പോൾ പോസ്റ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായി
    Sarath Ravindran, SFI Kannur District Secretary
    1. എസ്.എഫ്.ഐ കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി ശരത് രവീന്ദ്രന്‍റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് 2. ശരത് രവീന്ദ്രന്‍

    കണ്ണൂർ: പി.എം ശ്രീ ധാരണപത്രത്തിൽ ഒപ്പിട്ട സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിലപാടിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് എസ്.എഫ്.ഐ കണ്ണൂർ ജില്ല സെക്രട്ടറി ശരത് രവീന്ദ്രൻ. വിളിച്ച മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന സമീപനം ഏത് കോണിൽ നിന്നായാലും എതിർക്കു​മെന്ന് അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.

    ‘സംഘ്പരിവാർ കീഴടക്കുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ കാമ്പസുകളിലും നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലും ചർച്ച ചെയ്തതും സമരം നടത്തിയതും എസ്.എഫ്.ഐയാണ്. ആ മുദ്രാവാക്യങ്ങളെ ഒറ്റുകൊടുക്കുന്ന സമീപനം തിരുത്തേണ്ടതാണ്. കീഴടങ്ങൽ മരണവും ചെറുത്തുനിൽപ് പോരാട്ടവുമാണ്’ -എന്നിങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ്. വിവാദമായതോടെ പോസ്റ്റ് അപ്രത്യക്ഷമായി.

    ഇടതുപക്ഷനയം മുഴുവൻ നടപ്പാക്കാനാകില്ല; നിലപാട്​ വ്യക്​തമാക്കി സി.പി.എം

    സി.​പി.​ഐ പ്ര​തി​ഷേ​ധം ക​ടു​പ്പി​ച്ചി​ട്ടും പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ​ നി​ന്ന്​ പി​ന്നോ​ട്ടി​ല്ലെ​ന്ന നി​ല​പാ​ടി​ൽ സി.​പി.​എം. സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ്​ യോ​ഗ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം ന​ട​ത്തി​യ വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ത്തി​ൽ സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ട​റി എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ ഇ​ക്കാ​ര്യ​ത്തി​ലെ പാ​ർ​ട്ടി നി​ല​പാ​ട് വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളു​ടെ ഫ​ണ്ട്​ കേ​ര​ള​ത്തി​ന്​ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ൽ​ക്കെ പി.​എം ശ്രീ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ​യും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പി​ന്റെ​യും വാ​​ദ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​മാ​ണ്​ സെ​ക്ര​​ട്ട​റി ന​ൽ​കി​യ​ത്.


    പി.​എം ശ്രീ ​ക​രാ​ർ മു​ന്ന​ണി​യി​ലും മ​ന്ത്രി​സ​ഭ​യി​ലും ച​ർ​ച്ച​ ചെ​യ്യാ​തെ​യാ​ണ്​ ഒ​പ്പി​ട്ട​തെ​ന്ന​ത​ട​ക്കം സി.​പി.​ഐ ഉ​ന്ന​യി​ച്ച ആ​രോ​പ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്​​ത​മാ​യ മ​റു​പ​ടി ന​ൽ​കി​യി​ല്ല. ഇ​ത്ത​രം കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ര​​ത്തേ ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്​​തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ പ​റ​ഞ്ഞ ​എം.​വി. ഗോ​വി​ന്ദ​ൻ, കേ​​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ​ നി​ന്ന്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​ണം വാ​ങ്ങേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി. പി.​എം ശ്രീ ​ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​തി​നെ ത​ള്ളി​പ്പ​റ​യാ​തെ അ​തെ​ല്ലാം സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യാ​ഖ്യാ​നി​ച്ചു. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട്​ പ​ണം വാ​ങ്ങു​ന്ന​തോ​ടെ കേ​​ന്ദ്രം മു​ന്നോ​ട്ടു​വെ​ച്ച നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ പാ​ലി​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രു​മ​ല്ലോ എ​ന്ന ചോ​ദ്യ​ത്തി​ന്​ ‘ച​ർ​ച്ച ചെ​യ്യും’ എ​ന്ന മ​റു​പ​ടി ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു.

    ഇ​ട​തു​പ​ക്ഷ ന​യ​വും ഭ​ര​ണ​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​കു​ന്ന​തും ര​ണ്ടാ​ണെ​ന്ന്​ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കാ​നും അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചു. ഇ.​എം.​എ​സ്​ അ​ട​ക്കം ഇ​ത്ത​രം അ​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്വീ​ക​രി​ച്ച നി​ല​പാ​ടു​ക​ൾ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യാ​യി​രു​ന്നു ന​യം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ലെ പ​രി​മി​തി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ട​ത്​ ഭ​ര​ണ​പ​ര​മാ​യ കാ​ര്യ​മാ​യി ചു​രു​ക്കി​യും കേ​ന്ദ്ര ഫ​ണ്ട്​ ന​ൽ​കാ​ൻ നി​ബ​ന്ധ​ന​ക​ൾ വെ​ക്കു​ന്ന​തി​നെ എ​തി​ർ​ക്കു​ന്നെ​ന്ന്​ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചും ഈ ​വൈ​രു​ധ്യ​ത്തി​ന് വ്യ​ക്ത​ത​വ​രു​ത്താ​ൻ അ​ദ്ദേ​ഹം ശ്ര​മി​ച്ചു.

    അ​തേ​സ​മ​യം, സി.​പി.​ഐ​യു​ടെ എ​തി​ർ​പ്പു​ണ്ടാ​യി​ട്ടും പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ലെ സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​ല​പാ​ടി​നെ​തി​രാ​യ തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളൊ​ന്നും സി.​പി.​എം സം​സ്ഥാ​ന സെ​ക്ര​ട്ടേ​റി​യ​റ്റ് യോ​​ഗ​ത്തി​ൽ ഉ​ണ്ടാ​യി​ല്ല. പി.​എം ശ്രീ ​പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ ഒ​പ്പി​ട്ട​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ആ​ശ​യ​ക്കു​ഴ​പ്പം ദൂ​രീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ സി.​പി.​ഐ​യു​മാ​യി ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്ത​ണ​മെ​ന്ന അ​ഭി​പ്രാ​യം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ പൊ​തു​വേ ഉ​യ​ർ​ന്ന​ത്.

    ഇടതുനയം മാത്രം നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാരല്ലെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്‍റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ പദ്ധതിയായ പി.എം ശ്രീയുടെ ധാരണാപത്രത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഒപ്പിട്ട വിഷയത്തിൽ സി.പി.ഐയുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനങ്ങൾക്ക് തങ്ങളും എതിരാണ്. കരാർ ഒപ്പിട്ടത് ഭരണപരമായ വിഷയമാണ്. ഇടതുനയം മാത്രം നടപ്പാക്കുന്ന സർക്കാരല്ലിത്. ഇടതുസർക്കാറിന് പരിമിതികളുണ്ട്. ഉന്നയിക്കുന്ന മുദ്രാവാക്യങ്ങളെല്ലാം പ്രാവർത്തികമാക്കാനാവില്ല.

    സി.പി.ഐ ഉന്നയിച്ച ആശങ്ക മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നു. ഇടതുമുന്നണിചർച്ച ചെയ്ത് കൃത്യതയോടെ തീരുമാനമെടുക്കും. പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി തരുന്നത് മോദിയുടെ പണമല്ല. കേന്ദ്ര പദ്ധതികളിൽ കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ട വിഹിതം തരണം. പദ്ധതിയുടെ നിബന്ധനകൾ വരട്ടെ, എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നെന്ന് പരിശോധിക്കാം. കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ ആശയമൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പാക്കില്ല. സർക്കാറിന്‍റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ പണം കിട്ടണം. എന്നാൽ, കേന്ദ്ര നിലപാട് നടപ്പാക്കാനും കഴിയില്ല. ഈ ഘട്ടം എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യും. കടുംപിടിത്തം കൊണ്ട് കാര്യമില്ല. ഇത്തരം എല്ലാ പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചും സി.പിഎമ്മും എൽ.ഡി.എഫും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഗോവിന്ദൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    എല്ലാ കാലത്തും ഒരുനയം തുടരാനാകില്ലെന്ന് മന്ത്രി ശിവൻകുട്ടി

    സമഗ്രശിക്ഷ അഭിയാൻ പദ്ധതിയിൽ 1158.13 കോടി രൂപ തടഞ്ഞുവെച്ച് കേരളത്തെ സാമ്പത്തികമായി ഞെരുക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കത്തെ മറികടക്കാനുള്ള തന്ത്രപരമായ തീരുമാനമാണ് പി.എം ശ്രീ പദ്ധതിയിൽ ഒപ്പിടലെന്ന് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വി. ശിവൻകുട്ടി പറഞ്ഞു. എല്ലാകാലത്തും ഒരു നയത്തിൽ തന്നെ തുടരാൻ കഴിയില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാറിന്‍റെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ (എൻ.ഇ.പി) സാധ്യമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കുമെന്നും മന്ത്രി തുറന്നുപറഞ്ഞു.

    എൻ.ഇ.പി അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ശരിയാണ്. എന്നാൽ, ലോകം അവസാനിക്കുന്നത് വരെ ആ നിലപാടിൽ നിൽക്കണമെന്നില്ല. ലോകത്ത് അനുദിനം മാറുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ രീതികളിൽനിന്ന് കേരളത്തിന് മാറിനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ലോകബാങ്കിൽ നിന്ന് ഫണ്ട് വാങ്ങില്ല എന്ന് മുമ്പ് നയമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു. എല്ലാകാലത്തും എൻ.ഇ.പിയിൽ പിടിച്ച് കിട്ടേണ്ട പണം വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. മന്ത്രിസഭയിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ എതിർപ്പ് വരുന്നത് ആദ്യമായല്ല. നയം പറഞ്ഞ് കിട്ടേണ്ട കോടികൾ നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല.

    എൻ.ഇ.പിക്ക് എന്താണ് കുഴപ്പമെന്ന് മന്ത്രി ചോദിച്ചു. എൽ.ഡി.എഫിന്‍റെ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിൻമാറില്ല. സ്കൂളുകളിൽ പി.എം ശ്രീ നടപ്പാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഏത് പാഠ്യപദ്ധതി എന്നത് അപ്പോൾ ആലോചിക്കാം. ബിനോയ് വിശ്വവുമായി പാർട്ടി നേതാക്കൾ സംസാരിക്കും. ധാരണാപത്രത്തിൽ കേന്ദ്രപാഠ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കണമെന്ന് ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

    പി.എം ശ്രീ നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ചർച്ച നടക്കുകയായിരുന്നു. ഒപ്പിടുംമുമ്പ് സന്നദ്ധത അറിയിക്കാൻ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടത് പ്രകാരം കത്ത് നൽകി. തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഫണ്ട് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അറിയിച്ചതോടെയാണ് ഒപ്പിട്ടതെന്നും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

