കോടിയേരിയുടെ ഫ്ലക്സാണോ കീറിയത്, മാറിപ്പോയോ? കൊല്ലത്ത് കോടിയേരിയുടെ ഫ്ലക്സ് വലിച്ച് കീറി എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻ

കോടിയേരിയുടെ ഫ്ലക്സാണോ കീറിയത്, മാറിപ്പോയോ? കൊല്ലത്ത് കോടിയേരിയുടെ ഫ്ലക്സ് വലിച്ച് കീറി എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകൻtext_fields
കൊല്ലം: സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും മുൻമന്ത്രിയുമായിരുന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ നാലാം ചരമ വാർഷിക ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫ്ലക്സ് വലിച്ച് കീറി എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവര്ത്തകന്. കൊല്ലത്ത് നടന്ന എസ്.എഫ്.ഐ പ്രതിഷേധത്തിനിടെയാണ് സംഭവം.
മാര്ച്ച് ചെയ്ത് വരുന്ന സംഘത്തില് നിന്ന് ഓടിക്കയറി വന്ന പ്രവര്ത്തകൻ, മീഡിയനില് സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന ഫ്ലക്സ് വലിച്ചുകീറുകയായിരുന്നു. കോടിയേരിയുടെ നാലാം ഓര്മദിനത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫ്ലക്സ് സ്ഥാപിച്ചിരുന്നത്. ഫ്ലക്സ് കീറുന്നതിനിടെ ആള്ക്കൂട്ടത്തില് നിന്നൊരാള് ‘കോടിയേരിയുടെ ഫ്ലക്സാണോ കീറിയത്, മാറിപ്പോയോ’ എന്നും ചോദിക്കുന്നത് വിഡിയോയിൽ കേള്ക്കാം.
തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ്.എഫ്.ഐ പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ നടന്ന ആക്രമണത്തില് പ്രതിഷേധിച്ചാണ് എസ്.എഫ്.ഐ മാര്ച്ച് നടത്തിയത്. പ്രകടനത്തിനിടെ പൊലീസിനെതിരെ പ്രവര്ത്തകര് മുദ്രാവാക്യങ്ങള് മുഴക്കുന്നതും വിഡിയോയിലുണ്ട്.
അതേസമയം, ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുമ്പോള് കേരളത്തിലെ സി.പി.എം അസ്വസ്ഥരാകുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശൻ ചോദിച്ചു. കലാപമുണ്ടാക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ പന്തംകൊളുത്തി മാർച്ചിനിടെയുണ്ടായ സംഘർഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമീഷണര് ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനും രാജ്യത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കുന്ന ബി.ജെ.പിക്കും എതിരെയാണ് യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് സമരം നടത്തിയത്. ബി.ജെ.പിക്കെതിരെ കോണ്ഗ്രസും പോഷക സംഘടനകളും സമരം നടത്തുമ്പോള് കേരളത്തിലെ സി.പി.എം എന്തിനാണ് അസ്വസ്ഥരാകുന്നത്? സംഘ്പരിവാറിനെതിരെ കോണ്ഗ്രസ് ആര്ജവത്തോടെ സമരം നടത്തുമ്പോള് സി.പി.എമ്മിന് പൊള്ളുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.
ഒരു തരത്തിലുള്ള അക്രമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളും സര്ക്കാര് അനുവദിക്കില്ല. നാട്ടില് കലാപ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാന് ശ്രമിച്ചാല് ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകും. ജനങ്ങളുടെ സമാധാന ജീവിതം ഇല്ലാതാക്കാന് ആര് ശ്രമിച്ചാലും അവര് കടുത്ത നിയമ നടപടികള് നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പത്രക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചു. സംഘർഷം തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ യൂത്ത്കോൺഗ്രസ് -എസ്.എഫ്.ഐ തെരുവുയുദ്ധത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു.
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