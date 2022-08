പരാതിക്കാരിയുടെ വസ്ത്രം പ്രകോപനപരം; സിവിക് ചന്ദ്രനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമകേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോടതി

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് പരാതിക്കാരി പ്രകോപനപരമായി വസ്ത്രം ധരിച്ചതിനാൽ സിവിക് ചന്ദ്രനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമകേസ് നിലനിൽക്കില്ലെന്ന് കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് കോടതി. ലൈംഗികാതിക്രമ കേസിൽ ആരോപണവിധേയനായ സിവിക് ചന്ദ്രന് മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജഡ്ജ് എസ്. കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ ഉത്തരവിലാണ് വിചിത്രമായ പരാമർശമുള്ളത്. ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയായ യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ എഴുത്തുകാരനും ആക്റ്റിവിസ്റ്റുമായ സിവിക് ചന്ദ്രനെതിരെ കൊയിലാണ്ടി പൊലീസാണ് കേസെടുത്തത്. ഐ.പി.സിയിലെ 354A(2), 341, 354 എന്നീ വകുപ്പുകളാണ് സിവിക് ചന്ദ്രനെതിരെ ചുമത്തിയത്.

കോഴിക്കോട് സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യ​പേക്ഷയോടൊപ്പം പരാതിക്കാരിയുടെ ഫോട്ടോയും സിവിക് ചന്ദ്രൻ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ലൈംഗികമായി പ്രകോപനമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രമാണ് പരാതിക്കാരി ധരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഫോട്ടോയിൽ വ്യക്തമാണെന്ന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുള്ള ഉത്തരവിൽ കോടതി ചൂണ്ടികാണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 354 A വകുപ്പ് നിലനിൽക്കില്ലെന്നും കോടതി ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

74 വയസുകാരനും ശാരീരിക അവശതകളുള്ളയാളുമായ സിവിക് കേസിൽ പറയുന്ന വിധം പരാതിക്കാരിയെ പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നത് അവിശ്വസനീയമാണെന്നും അതിനാൽ മുൻകൂർ ജാമ്യമനുവദിക്കാൻ യോജിച്ച കേസാണിതെന്നുമാണ് പ്രിൻസിപ്പൽ ജില്ല സെഷൻസ് ജഡ്ജ് എസ്. കൃഷ്ണകുമാർ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നത്. ഇതിന്‍റെയടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി കഴിഞ്ഞ 12ന് സിവിക്കിന് മുൻകൂർ ജാമ്യമനുവദിക്കുകയായിരുന്നു. കൊയിലാണ്ടി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ 50,000 രൂപയുടെ രണ്ട് ആൾജാമ്യമനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരവ്. സിവികിന് എതിരെയുള്ള രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം നൽകിയുള്ള ഉത്തരവിലാണ് വിവാദ പരാമർശം. ആദ്യത്തെ കേസിലും ഇതേ കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യമനുവദിച്ചിരുന്നു. ദലിത് യുവതിയായിരുന്നു ആദ്യകേസിൽ പരാതിക്കാരി. ജാതിവിവേചനത്തിനെതിരായി ചിന്തിക്കുന്നയാളെന്ന് തെളിയിക്കാൻ ജാതിയേതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാത്ത 1965 ലെ തന്‍റെ എസ്.എസ്.എൽ.സി സർടിഫിക്കറ്റ് സിവിക് ആദ്യകേസിൽ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളയാൾ ദലിത് എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പരാതിക്കാരിയോട് കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് പറയാനാവില്ലെന്നും പരാതിക്കാരിയുടെയും പ്രതിയുടെയും ശാരീരിക സവിശേഷതകൾ പരിഗണിക്കുമ്പോൾ കേസെടുത്ത പ്രകാരമുള്ള ആക്രമണം സാധ്യമല്ലെന്നുമുള്ള പ്രതിഭാഗം വാദം കോടതി അംഗീകരിക്കുകയായിരുന്നു. 2020 ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് നന്തി കടപ്പുറത്ത് നടന്ന ക്യാമ്പിൽ ലൈംഗിക അതിക്രമം കാണിച്ചുവെന്നാണ് രണ്ട് കേസുകളിലുമുള്ള ആരോപണം. പരാതിക്കാരിയുടെ വസ്ത്രം പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന കോടതിയുടെ പരാമർശം വിവാദമായതോടെ വലിയ വിമർശനമാണ് ഉയരുന്നത്. പുരുഷാധിപത്യ മനോഭാവമാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവിലുള്ളതെന്ന് കെ. അജിത പറഞ്ഞു. ജുഡീഷ്യറി യിലുള്ള പ്രതീക്ഷ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഇത്തരം വിധികൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടണമെന്ന് എഴുത്തുകാരി സി.എസ് ചന്ദ്രിക പ്രതികരിച്ചു.

Show Full Article

News Summary -

Sexual Harassment Complaint Will Not Stand When Woman Was Wearing Sexually Provocative Dress, Court says In Bail Order