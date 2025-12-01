Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 1 Dec 2025 6:45 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Dec 2025 6:45 AM IST

    ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ്: അന്വേഷണം ഊർജിതം; ഒളിവിൽ തുടർന്ന് രാഹുൽ

    text_fields
    bookmark_border
    Rahul Mamkootathil
    cancel

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​ക്കേ​സി​ൽ രാ​ഹു​ൽ മാ​ങ്കൂ​ട്ട​ത്തി​ൽ എം.​എ​ൽ.​എ​ക്കെ​തി​രെ തെ​ളി​വു​ശേ​ഖ​ര​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കി അ​ന്വേ​ഷ​ണ​സം​ഘം. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ബു​ധ​നാ​ഴ്ച തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം സെ​ഷ​ൻ​സ് കോ​ട​തി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കാ​നി​രി​ക്കെ​യാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    യു​വ​തി കൈ​മാ​റി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ തെ​ളി​വു​ക​ളി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന ഉ​ട​ൻ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. യു​വ​തി​യു​ടെ ശ​ബ്ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തും. പു​റ​ത്തു​വ​ന്ന സം​ഭാ​ഷ​ണം പ​രാ​തി​ക്കാ​രി​യു​ടേ​താ​ണോ എ​ന്ന് ഉ​റ​പ്പി​ക്കാ​നാ​ണ് ശ​ബ്ദ സാ​മ്പി​ൾ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ക. യു​വ​തി​യു​ടെ മൊ​ഴി പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്ന് അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം തെ​ളി​വ് ശേ​ഖ​രി​ച്ചു തു​ട​ങ്ങി.

    എ.​ഡി.​ജി.​പി എ​ച്ച്. വെ​ങ്കി​ടേ​ഷി​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ല്‍ അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം യോ​ഗം ചേ​ർ​ന്നു. മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ അ​റ​സ്‌​റ്റി​ന് ത​ട​സ്സ​മ​ല്ലെ​ന്നാ​ണ് പൊ​ലീ​സ് വാ​ദം. ഒ​ളി​വി​ലു​ള്ള രാ​ഹു​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട്ട് ഉ​ണ്ടെ​ന്നാ​ണ് നി​ഗ​മ​നം. അ​തു​കൊ​ണ്ടു ത​ന്നെ പാ​ല​ക്കാ​ട് ജി​ല്ല​യി​ലെ പൊ​ലീ​സ് സം​ഘ​മാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​ധാ​ന പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തു​ക.

    ക​ണ്ണൂ​ർ, എ​റ​ണാ​കു​ളം, തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല​ക​ളി​ലും പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്താ​ൻ എ.​ഡി.​ജി.​പി നി​ർ​ദേ​ശം ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. പൊ​ലീ​സി​ന്റെ ഒ​രു സം​ഘം ത​മി​ഴ്നാ​ട് കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ച് അ​ന്വേ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ന്നു​ണ്ട്. രാ​ഹു​ലി​ന്റെ സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ബ​ന്ധു​ക്ക​ളും നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​ണ്.

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന്റെ ഫ്ലാറ്റിൽ എസ്.ഐ.ടി പരിശോധന; അവസാനമെത്തിയ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു

    പാലക്കാട്: ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ ഒളിവിലുള്ള രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എയുടെ പാലക്കാട്ടെ ഫ്ലാറ്റിൽ തിരുവനത്തപുരത്ത് നിന്നുളള പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധന നടത്തി. ഞായറാഴ്ച പുലർച്ചെയോടെയെത്തിയ സംഘം രണ്ട് തവണ കുന്നത്തൂർമേട്ടിലെ ഫ്ലാറ്റിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഒരു മാസത്തെ സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. രാഹുൽ അവസാനം ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയതുൾപ്പെടെയുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചു.

    എന്നാൽ, പരാതിക്കാരി ഫ്ലാറ്റിലെത്തിയ സമയത്തെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് വിവരം. ഫ്ലാറ്റിലുള്ളത് ഒരു മാസത്തെ സി.സി.ടി.വി ബാക്ക് അപാണ്. രാഹുലിന്റെ ഡ്രൈവർ ആൽവിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു. ഫ്ലാറ്റിൽ നിന്ന് ഫോണുകൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല. തിങ്കളാഴ്ച അന്വേഷണസംഘം വീണ്ടുമെത്തി കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്തും. കെയർടേക്കറിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ തേടും. രാഹുലിന്റെ പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫംഗം ഫസലിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പരിശോധന നടത്തും.

    ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പ്രാഥമിക പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം എസ്.ഐ.ടി സംഘം ജില്ല ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആസ്ഥാനത്തെത്തി ജില്ലയിലെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി കൂടിയാലോചന നടത്തി. തുടർന്ന് വീണ്ടും ഫ്ലാറ്റിലെത്തുകയായിരുന്നു. യുവതി നൽകിയ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരമാണ് പൊലീസ് സംഘം സി.സി.ടി.വി ദൃശ്യങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. പാലക്കാട് എ.എസ്.പി രാജേഷ് കുമാറുൾപ്പെടെ ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും എത്തിയിരുന്നു. പരിശോധന പൂർത്തിയാക്കി വൈകീട്ടോടെ അന്വേഷണ സംഘം മടങ്ങി. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രിയാണ് എസ്.ഐ.ടി സംഘം പാലക്കാട്ടെത്തിയത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:sexual harassment caseRahul MamkootathilLatest News
    News Summary - Sexual harassment case: Rahul Mamkootathil continues to abscond
    Similar News
    Next Story
    X