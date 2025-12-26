Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    26 Dec 2025 10:22 PM IST
    26 Dec 2025 10:22 PM IST

    ദലിത് വിദ്യാർഥിനിക്ക് ലൈംഗികാതിക്രമം: സ്പെഷൽ പ്രോസിക്യൂട്ടറെ മാറ്റണമെന്ന ഹരജിയിൽ വിശദീകരണം തേടി

    കൊ​ച്ചി: ദ​ലി​ത് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നി നേ​രി​ട്ട ലൈം​ഗി​കാ​തി​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത കേ​സി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ​യി​ൽ​നി​ന്ന് സ്പെ​ഷ​ൽ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റെ മാ​റ്റ​ണ​മെ​ന്ന ഹ​ര​ജി​യി​ൽ ഹൈ​കോ​ട​തി വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണം തേ​ടി.

    കേ​സ് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ല​വി​ലെ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ സ​മ്മ​ർ​ദം ചെ​ലു​ത്തു​ക​യാ​ണെ​ന്നാ​ണ് അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ ഹ​ര​ജി​യി​ലെ ആ​രോ​പ​ണം. മു​ൻ സ​ഹ​പാ​ഠി​യും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​നേ​താ​വു​മാ​യ യു​വാ​വി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്ന​ത്. റി​മാ​ൻ​ഡി​ലാ​യി​രു​ന്ന പ്ര​തി ജാ​മ്യ​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങി​യ​ശേ​ഷം ഭീ​ഷ​ണി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യെ​ന്നാ​രോ​പി​ച്ച് മ​റ്റൊ​രു കേ​സു​മു​ണ്ട്.

    ആ​ദ്യ​കേ​സി​ന്റെ വി​ചാ​ര​ണ കൊ​ട്ടാ​ര​ക്ക​ര സ്‌​പെ​ഷ​ൽ കോ​ട​തി​യി​ലാ​ണ് ന​ട​ക്കു​ക. ഇ​തി​നി​ടെ കേ​സ് ഒ​ത്തു​തീ​ർ​പ്പാ​ക്കാ​ൻ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ർ നി​ർ​ബ​ന്ധി​ച്ചെ​ന്നാ​ണ് ആ​രോ​പ​ണം. ഹ​ര​ജി പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച ജ​സ്റ്റി​സ് എം.​ബി. സ്നേ​ഹ​ല​ത, സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ത്തി​നാ​യി ജ​നു​വ​രി ഒ​മ്പ​തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി. പു​തി​യ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​റെ നി​യ​മി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ​ർ​ക്കാ​റി​ന് ന​ൽ​കി​യ അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ തീ​രു​മാ​നം നീ​ളു​ന്ന​തി​നാ​ലാ​ണ് അ​ഡ്വ. കു​ള​ത്തൂ​ർ ജ​യ്സി​ങ്, അ​ഡ്വ. സാ​ജ​ൻ ഹ​മീ​ദ് എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖേ​ന അ​തി​ജീ​വി​ത ഹൈ​കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

