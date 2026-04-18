Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightലൈംഗിക പീഡനകേസ്:...
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 April 2026 8:26 AM IST
    Updated On
    date_range 18 April 2026 8:26 AM IST

    ലൈംഗിക പീഡനകേസ്: പ്രശോഭ്.സി.വത്സന് മുൻകൂർ ജാമ്യമില്ല

    text_fields
    bookmark_border
    cancel
    camera_alt

    പ്രശോഭ്.സി.വത്സൻ

    മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട്: ലൈം​ഗി​ക പീ​ഡ​ന​കേ​സി​ൽ പാ​ല​ക്കാ​ട് ന​ഗ​ര​സ​ഭ​യി​ലെ കോ​ണ്‍ഗ്ര​സ് കൗ​ണ്‍സി​ല​ര്‍ പ്ര​ശോ​ഭ് സി. ​വ​ത്സ​ന്റെ മു​ൻ​കൂ​ർ ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി മ​ണ്ണാ​ര്‍ക്കാ​ട് എ​സ്.​സി-​എ​സ്.​ടി. പ്ര​ത്യേ​ക കോ​ട​തി ത​ള്ളി. ജോ​ലി വാ​ഗ്ദാ​നം ചെ​യ്ത് യു​വ​തി​യെ പീ​ഡി​പ്പി​ച്ചെ​ന്ന കു​റ്റം പ്ര​ഥ​മ​ദൃ​ഷ്ട്യാ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​മെ​ന്ന് കോ​ട​തി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. ഒ​ന്ന​ര വ​ര്‍ഷ​മാ​യി സൗ​ഹൃ​ദ​മു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ അ​തി​ജീ​വി​ത പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ല്‍പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് പ്ര​തി​ക്ക് അ​റി​യാ​മാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ജ​ഡ്ജി ജോ​മോ​ന്‍ ജോ​ണ്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി-​പ​ട്ടി​ക​വ​ര്‍ഗ നി​യ​മ​പ്ര​കാ​രം കു​റ്റം നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​മെ​ന്ന​തും ജാ​മ്യാ​പേ​ക്ഷ ത​ള്ളു​ന്ന​തി​ന് കാ​ര​ണ​മാ​യി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന് വേ​ണ്ടി സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ പ​ബ്ലി​ക് പ്രോ​സി​ക്യൂ​ട്ട​ര്‍ രാ​ജീ​വ് ന​ട​ക്കാ​വി​ല്‍ ഹാ​ജ​രാ​യി. ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സ​മാ​ണ് ജാ​മ്യ​ഹ​ര​ജി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഭാ​ഗം വ​ക്കീ​ലി​ന്റെ​യും പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ന്റെ​യും വാ​ദം കോ​ട​തി കേ​ട്ട​ത്. തു​ട​ര്‍ന്ന് വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യി​ലേ​ക്ക് വി​ധി പ​റ​യാ​ന്‍ മാ​റ്റു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​തി​ജീ​വി​ത​യു​ടെ വാ​ദ​വും കോ​ട​തി കേ​ട്ടി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Sexual Assaultanticipatory bailMannarkkadKerala
    News Summary - Sexual assault case: Prasobh C. Watson denied anticipatory bail
    X