Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightതമിഴ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം...
    Kerala
    Posted On
    date_range 9 May 2026 4:01 PM IST
    Updated On
    date_range 9 May 2026 4:04 PM IST

    തമിഴ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ തീർഥാടനത്തിനെത്തിയ ആറ് വയസുകാരിക്കു നേരെ ട്രെയിനിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം: 40 കാരന്‍ അറസ്റ്റിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    തമിഴ് കുടുംബത്തോടൊപ്പം കേരളത്തിൽ തീർഥാടനത്തിനെത്തിയ ആറ് വയസുകാരിക്കു നേരെ ട്രെയിനിൽ ലൈംഗികാതിക്രമം: 40 കാരന്‍ അറസ്റ്റിൽ
    cancel

    കൊല്ലം: കൊല്ലത്ത് ട്രെയിനിൽ ആറ് വയസുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച സംഭവത്തിൽ 40 കാരന്‍ അറസ്റ്റിൽ. അയത്തിൽ സ്വദേശി സാനിഷാണ് പുനലൂർ പൊലീസിന്‍റെ പിടിയിലായത്. കേരളത്തിൽ തീർഥാടനത്തിനെത്തിയ തമിഴ് പെൺകുട്ടിയാണ് അക്രമത്തിനിരയായത്. പാലരുവി എക്സ്പ്രസിന്‍റെ ബർത്തിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയാണ് പ്രതി കൃത്യം നടത്തിയതെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. പുലർച്ചെ ഒന്നരയോടെയാണ് സംഭവം.

    പ്രതി വധക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളയാളാണ്. മുത്തച്ഛനോടൊപ്പം തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങിയ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ഉപദ്രവിക്കുന്നത് മറ്റൊരു യാത്രക്കാരിയാണ് കണ്ടത്. പിന്നാലെ സംഭവത്തിന്‍റെ ദൃശ‍്യങ്ങൾ ഇവർ മൊബൈലിൽ പകർത്തുകയും പൊലീസിനെ വിവരമറിയിക്കുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:POSCOSexual AssaultKollamCrimeNews
    News Summary - Sexual assault against a six-year-old girl on a train while on a pilgrimage to Kerala with her Tamil family: 40-year-old man arrested
    Similar News
    Next Story
    X