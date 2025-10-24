അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം; അഞ്ച് ദിവസം മഴ കനക്കാൻ സാധ്യത

അറബിക്കടലിന് മുകളിൽ തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം; അഞ്ച് ദിവസം മഴ കനക്കാൻ സാധ്യതtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് വീണ്ടും ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടതായി കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ്. മധ്യ കിഴക്കന് അറബിക്കടലിന് മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദ്ദത്തിന്റെ ഫലമായി അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുമെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
തീവ്രന്യൂനമര്ദം അടുത്ത 24 മണിക്കൂറിനുള്ളില് മധ്യ കിഴക്കന് അറബിക്കടലിലൂടെ വടക്കുകിഴക്കന് ദിശയിലേക്കാണ് നീങ്ങുക. മധ്യ കിഴക്കന് അറബിക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന കര്ണാടക വടക്കന് കേരള തീരപ്രദേശങ്ങള്ക്കും മേല് നിലനിന്നിരുന്ന ചക്രവാതച്ചുഴി അറബിക്കടല് തീവ്ര ന്യൂനമര്ദവുമായി ചേർന്നു.
തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെയും അതിനോട് ചേര്ന്ന കിഴക്കന് മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെയും മുകളില് ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചു.
