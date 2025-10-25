തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയേക്കും, ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തീവ്ര ന്യൂനമർദ്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയേക്കും, ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്text_fields
തിരുവവന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് തുലവർഷ പെയ്ത്ത് ശക്തമായി തുടരുന്നു. അറബിക്കടലിയും ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിലും ന്യൂനമര്ദം രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ പുതുതായി രൂപപ്പെട്ട ന്യൂന മർദ്ദം ഞായറാഴ്ചയോടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദമായും ചുഴലിക്കാറ്റായും മാറിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രവചനം. ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലര്ട്ടുള്ളത്. കണ്ണൂര്, കാസര്കോട് ജില്ലകളിലാണ് മുന്നറിയിപ്പുള്ളത്. നാളെ കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ടായിരിക്കും.
തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, തൃശൂർ, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിമിന്നലോട് കൂടിയ ഇടത്തരം മഴക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റിനും മറ്റെല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ നേരിയ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.
ബംഗാള് ഉള്ക്കടലില് രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമര്ദം ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയേക്കും. തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിനും അതിനോട് ചേര്ന്ന തെക്കന് ആന്ഡമാന് കടലിനും മുകളിലായി രൂപപ്പെട്ട ചക്രവാതച്ചുഴി തെക്കുകിഴക്കന് ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെയും അതിനോട് ചേര്ന്ന കിഴക്കന് മധ്യ ബംഗാള് ഉള്ക്കടലിന്റെയും മുകളില് ന്യൂനമര്ദമായി ശക്തി പ്രാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെടാൻ പോകുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റിന് തായ്ലൻഡ് നിർദേശിച്ച പേര് ‘മോന്ത’ എന്നാണ്. എന്നാൽ ഇന്നും നാളെയും സംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവേ മഴയുടെ ശക്തി കുറയുമെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ചയോടെ സ്ഥിതി മാറിയേക്കുമെന്നാണ് വ്യക്തമാകുന്നത്.
