Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 15 Oct 2025 9:47 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Oct 2025 9:50 PM IST

    തൊഴിലാളി ക്ഷാമബത്ത പരിഷ്​കരിക്കാൻ കുടുംബ ബജറ്റ്​ സർവേ

    തൊഴിലാളി ക്ഷാമബത്ത പരിഷ്​കരിക്കാൻ കുടുംബ ബജറ്റ്​ സർവേ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ കാ​ർ​ഷി​ക-​വ്യാ​വ​സാ​യി​ക തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത പ​രി​ഷ്​​ക​രി​ക്കാ​ൻ കു​ടും​ബ ബ​ജ​റ്റ്​ സ​ർ​വെ​യു​മാ​യി സ​ർ​ക്കാ​ർ. തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ളു​ടെ യ​ഥാ​ർ​ഥ ജീ​വി​ത​ച്ചെ​ല​വ് പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ വി​ല​സൂ​ചി​ക പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യാ​ണ്​ ‘കു​ടും​ബ ബ​ജ​റ്റ് സ​ർ​വേ 2025-26’ തു​ട​ങ്ങാ​ൻ തൊ​ഴി​ൽ വ​കു​പ്പ് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി വാ​ർ​ത്താ​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മി​നി​മം വേ​ത​ന​മു​ള്ള 84 തൊ​ഴി​ല്‍ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളെ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് ഒ​രു വ​ര്‍ഷം നീ​ളു​ന്ന സാ​മ്പി​ള്‍ സ​ര്‍വെ. നി​ല​വി​ല്‍ 2011-12 വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഉ​പ​ഭോ​ഗ​രീ​തി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്ക​യാ​ണ് ക്ഷാ​മ​ബ​ത്ത. സ​ർ​വെ പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യാ​ല്‍ ഇ​ത് 2026-27 വ​ര്‍ഷ​മാ​യി മാ​റും. ക​ഴി​ഞ്ഞ പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​ല്‍ ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വി​ത​രീ​തി​യി​ലും ഉ​പ​ഭോ​ഗ​ത്തി​ലും വ​ലി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ വ​ന്നി​ട്ടു​ള്ള​തി​നാ​ല്‍ ഉ​പ​ഭോ​ക്തൃ സൂ​ചി​ക പു​തു​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് തൊ​ഴി​ലാ​ളി സം​ഘ​ട​ന​ക​ളും മി​നി​മം വേ​ജ​സ് ഉ​പ​ദേ​ശ​ക സ​മി​തി​യും ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട​ത​നു​സ​രി​ച്ചാ​ണ് ന​ട​പ​ടി. സ​ർ​വെ​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​ക്ക് 12ന്​ ​തൈ​ക്കാ​ട് പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി റെ​സ്റ്റ് ഹൗ​സി​ൽ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും.

    കെ.എസ്​.ഇ.ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഏഴ്​ ശതമാനം ഡി.എ ഉടൻ അനുവദിക്കുമെന്ന്​ ഉറപ്പ്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ​കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഏ​ഴ്​ ശ​ത​മാ​നം ഡി.​എ. സം​ബ​ന്ധി​ച്ച ഫ​യ​ൽ നി​ല​വി​ൽ ഊ​ർ​ജ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ പ​രി​ഗ​ണ​ന​യി​ലാ​ണെ​ന്നും ഇ​ത്​ ധ​ന​വ​കു​പ്പി​ലെ​ത്തു​മ്പോ​ൾ അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കു​മെ​ന്നും ധ​ന​കാ​ര്യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​യു​ടെ ഉ​റ​പ്പ്. കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ്​ ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഉ​റ​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യ​ത്.

    ഡി.​എ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ത്വ​ത്തി​ൽ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​നം എ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും അ​ടു​ത്ത​യാ​ഴ്ച അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി കെ.​എ​സ്.​ഇ.​ബി​ക്ക് ഫ​യ​ൽ അ​യ​ക്കു​മെ​ന്നും സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​റി​യി​ച്ചു.അ​തേ​സ​മ​യം, മ​റ്റു ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​ അ​നു​കൂ​ല തീ​രു​മാ​നം ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന​ത് വ​രെ പ്ര​തി​ഷേ​ധ സ​ദ​സ്സ് അ​ട​ക്കം പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്ന്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

