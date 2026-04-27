    Posted On
    date_range 27 April 2026 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 27 April 2026 6:30 AM IST

    പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ്​ ര​ണ്ട്​ മ​ര​ണം കൂ​ടി, ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്​ ഏ​ഴ്​ ജീ​വ​ൻ!

    പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ്​ ര​ണ്ട്​ മ​ര​ണം കൂ​ടി, ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ പൊ​ലി​ഞ്ഞ​ത്​ ഏ​ഴ്​ ജീ​വ​ൻ!
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ര​ണ്ട്​ വ​യോ​ധി​ക​ർ കൂ​ടി മ​രി​ച്ച​തോ​ടെ ഒ​രാ​ഴ്ച​ക്കി​ടെ സം​സ്ഥാ​ന​ത്ത് പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ് മ​രി​ച്ച​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം ഏ​ഴാ​യി. ക​ണ്ണൂ​ർ ത​ളി​പ്പ​റ​മ്പ്​ പ​ട്ടു​വ​ത്ത്​ വീ​ട്ടി​ൽ ന​ഫീ​സ (70), ഇ​ടു​ക്കി കാ​ഞ്ഞാ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി വി​ശാ​ലാ​ക്ഷി (75) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച മ​രി​ച്ച​ത്​. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച​യും പ​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ലും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളു​മു​ണ്ടാ​യി. വീ​ടി​ന്​ സ​മീ​പം പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ് അ​ബോ​ധാ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ വീ​ണു​കി​ട​ന്ന ന​ഫീ​സ​യെ ക​ഴി​ഞ്ഞ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് പ​രി​യാ​രം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​ത്. ആ​ന്‍റി​വെ​നം ന​ൽ​കി വെ​ന്‍റി​ലേ​റ്റ​റി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നെ​ങ്കി​ലും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ മ​രി​ച്ചു. ശം​ഖു​വ​ര​യ​നാ​ണ് ക​ടി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് സം​ശ​യം.

    ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച ഉ​ച്ച​യോ​ടെ വീ​ടി​ന്​ സ​മീ​പ​മാ​ണ് നി​ൽ​ക്കു​മ്പോ​ഴാ​യി​രു​ന്നു വി​ശാ​ലാ​ക്ഷി​ക്ക്​ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്.

    എ​റ​ണാ​കു​ളം ചെ​റാ​യി​യി​ലെ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ൽ വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക്കും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റു. കോ​യ​മ്പ​ത്തൂ​ർ സ്വ​ദേ​ശി​നി​യാ​യ 38കാ​രി ഷ​ർ​മി​ള​ക്കാ​ണ്​ റി​സോ​ർ​ട്ടി​ലെ പൂ​ന്തോ​ട്ട​ത്തി​ലൂ​ടെ ന​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ കാ​ൽ​വി​ര​ലി​ൽ ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. പ​റ​വൂ​ർ താ​ലൂ​ക്ക്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച ഷ​ർ​മി​ള​യെ തു​ട​ർ​ചി​കി​ത്സ​ക്കാ​യി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി.

    കൊ​ല്ലം രാ​മ​ൻ​കു​ള​ങ്ങ​ര സ്വ​ദേ​ശി സു​ദേ​വ​ന്​ ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​വി​ലെ​യാ​ണ്​ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ​ത്. പ​രി​സ​രം വൃ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന ജോ​ലി​ക്കി​ടെ​യാ​ണ് കാ​ലി​ൽ പാ​മ്പ് ക​ടി​ച്ച​ത്. ചു​രു​ട്ട ഇ​ന​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട പാ​മ്പാ​ണ്​ ക​ടി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ്​ സം​ശ​യം. ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ 24 മ​ണി​ക്കൂ​ർ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ൽ തു​ട​രും. പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട മ​ല്ല​പ്പ​ള്ളി മൂ​ര​ണി​യി​ൽ ര​തീ​ഷി​നും പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റു. വെ​ൽ​ഡി​ങ്​ സാ​ധ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ടു​ത്ത​ശേ​ഷം തി​രി​ച്ചു​വ​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ​യാ​ണ്​ കൈ​യ്യി​ൽ പാ​മ്പ്​ ക​ടി​ച്ച​ത്. ഇ​യാ​ൾ കോ​ട്ട​യം മെ​ഡി​ക്ക​ൽ​കോ​ള​ജ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ചി​കി​ത്സ​യി​ലാ​ണ്.

    തൃ​ശൂ​രി​ലെ അ​ൽ​ജോ (8), തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ചി​റ​യി​ൻ​കീ​ഴി​ൽ ദി​ക്ഷ​ൽ (8), ആ​ല​പ്പു​ഴ​യി​ലെ സ​ലീ​ന (42), കു​ട്ട​നാ​ട്​ വൈ​ശ്യം​ഭാ​ഗം പു​തു​വ​ന വീ​ട്ടി​ൽ ഇ​ന്ദി​ര (65) എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ പാ​മ്പു​ക​ടി​യേ​റ്റ്​ മ​രി​ച്ച​ത്.

    TAGS: kerala, Snakebite, weather hot
    News Summary - Seven Dead in One Week as Snakebite Incidents Surge
