Madhyamam
    Kerala
    19 Dec 2025 11:58 AM IST
    19 Dec 2025 12:04 PM IST

    സർക്കാറിന് തിരിച്ചടി; എലപ്പുള്ളി ബ്രൂവറിക്ക് നൽകിയ അനുമതി ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി

    Elappully brewey
    കൊച്ചി: എലപ്പുള്ളിയിൽ വൻകിട മദ്യശാലക്ക് സർക്കാർ നൽകിയ പ്രാഥമിക അനുമതി റദ്ദാക്കി ഹൈകോടതി. ഒയാസിസ് കമ്പനിക്ക് നൽകിയ പ്രാഥമിക അനുമതി നടപടിക്രമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹൈകോടതി പറഞ്ഞു. കാര്യമായ പഠനം നടത്തിയില്ലെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കോടതി അനുമതി റദ്ദാക്കിയത്.

    ബ്രൂവറിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയ സര്‍ക്കാര്‍ നടപടി ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒരു കൂട്ടം ഹരജികളാണ് ഹൈകോടതിയിലെത്തിയത്. ഇതിലാണ് ജസ്റ്റിസ് സതീഷ് നൈനാന്‍ അധ്യക്ഷനായ ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എലപ്പുള്ളി പ്രദേശം ജലദൗര്‍ലഭ്യം നേരിടുന്ന പ്രദേശമാണ്. ഇവിടെ കമ്പനിക്കായി വലിയ തോതില്‍ ജലം എടുക്കുമ്പോള്‍ പ്രദേശം മരുഭൂമിയായി മാറുമെന്നായിരുന്നു ഹരജിക്കാരുടെ ആരോപണം. എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും പാലിച്ചാണ് ബ്രൂവറിക്ക് അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

    നേരത്തേ, എലപ്പുള്ളിയിൽ സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് മദ്യനിർമാണശാല ആരംഭിക്കാൻ ജില്ല ടൗൺ പ്ലാനർ നൽകിയ അംഗീകാരം മാറ്റിവെക്കാൻ ഹൈകോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

    മുന്നണിയിലെ മററ് ഘടകകക്ഷികൾക്കുള്ള എതിർപ്പ് വകവെക്കാതെയാണ്എ​ല​പ്പു​ള്ളി​യി​ലെ വി​വാ​ദ ബ്രൂ​വ​റി​ക്ക് സർക്കാർ അനുമതി നൽകിയത്.

    മ​ഴ​വെ​ള്ള സം​ഭ​ര​ണി കൊ​ണ്ട്​ ജ​ലാ​വ​ശ്യ​ക​ത പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടു​മെ​ന്ന മ​​ന്ത്രി എം.​ബി. രാ​ജേ​ഷി​ന്‍റെ വാ​ദ​ം ത​ള്ളി​യാ​യി​രു​ന്നു ബി​നോ​യി​യു​ടെ വാ​ദ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ. പ​ദ്ധ​തി കൃ​ഷി​ക്ക്​ തി​രി​ച്ച​ടി​യാ​കും. മാ​ത്ര​മ​ല്ല, മ​ഴ​വെ​ള്ള സം​ഭ​ര​ണി കൊ​ണ്ട്​ പ്ലാ​ന്‍റി​ലേ​ക്കാ​വ​ശ്യ​മാ​യ വെ​ള്ളം സം​ഭ​രി​ക്കാ​നാ​വി​ല്ല. കു​ടി​വെ​ള്ളം വ​ഴി​തി​രി​ച്ച്​ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രു​ം. ഈ ​സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ പ​ദ്ധ​തി​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പി​ന്മാ​റ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ്​ സി.​പി.​ഐ നി​ല​പാ​ട് മുന്നണിയോഗത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല.

    മ​ന്ത്രി​സ​ഭ ഇ​തി​ന​കം തീ​രു​മാ​നി​ച്ച വി​ഷ​യ​മാ​ണെ​ന്നും മ​ന്ത്രി​ത​ല​ത്തി​ൽ ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചെ​ന്നും വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ച മു​ഖ്യ​മ​ന്ത്രി പെ​ർ​മി​റ്റ്​ കൊ​ടു​ത്ത സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ഇ​നി പി​ന്നോ​ട്ട് പോ​കാ​നാ​കി​ല്ലെ​ന്ന്​ ക​ട്ടാ​യം പ​റ​ഞ്ഞു.

    വെള്ളം പ്രധാന അസംസ്‌കൃത വസ്തുവായി തുടങ്ങുന്ന ഒയാസിസ് കമ്പനിക്കെതിരെ തുടക്കം മുതൽ തന്നെ നാട്ടുകാരിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായിരുന്നു. എലപ്പുള്ളിയിലെ 26 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ് ബ്രൂവറിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയത്. ജലക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമായ പ്രദേശത്ത് ബ്രൂവറി വന്നാൽ തങ്ങൾ വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാകുമെന്ന് പ്രദേശവാസികൾ ചൂണ്ടികാട്ടിയിരുന്നു. ബ്രൂവറിക്കായി കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലത്ത് ജെ.സി.ബിയുമായി എത്തിയ കമ്പനി അധികൃതരെ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂഗർഭ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പ്രദേശത്ത് ബ്രൂവറി അനുവദിക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് ഇവർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

    News Summary - Setback for the government; High Court cancels permission given to Elappully Brewery
