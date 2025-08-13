Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    Posted On
    date_range 13 Aug 2025 7:21 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Aug 2025 7:21 PM IST

    ഷോൺ ജോർജിന് ഹൈകോടതിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടി; എസ്.എഫ്.ഐ.ഒ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി

    ഷോൺ ജോർജ്

    കൊച്ചി: മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍റെ മകൾ വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനത്തിന്‍റെയും സി.എം.ആർ.എൽ കമ്പനിയുടെയും ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച്​ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫിസ് (എസ്​.എഫ്​.ഐ.ഒ) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ ചില രേഖകൾ പരാതിക്കാരനായ ബി​.ജെ.പി നേതാവ്​ ഷോൺ​ ജോർജിന്​ നൽകാനുള്ള സെഷൻസ്​ കോടതി ഉത്തരവ്​ ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി.

    തങ്ങളടക്കം കേസിലെ പ്രതികളെ കേൾക്കാതെയാണ്​ ഏപ്രിൽ 24ന്​ ഷോൺ ജോർജിന്‍റെ ഹരജിയിൽ എറണാകുളം അഡീഷനൽ സെഷൻസ്​ കോടതി -7 രേഖകൾ അനുവദിച്ചതെന്ന്​ കാട്ടി സി.എം.ആർ.എൽ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയിലാണ്​ ജസ്റ്റിസ്​ വി.ജി. അരുണിന്‍റെ ഉത്തരവ്​.

    അതേസമയം, കൂടുതൽ രേഖകൾ അനുവദിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച അഡീ. സെഷൻസ്​ കോടതി ഉത്തരവ്​ ചോദ്യം ​ചെയ്ത്​ ഷോൺ ജോർജ്​ നൽകിയ ഹരജി തള്ളി. ഇദ്ദേഹത്തിന്‍റെ അപേക്ഷ വീണ്ടും പരിഗണിച്ച്​ സി.എം.ആർ.എലിനെ കൂടി കേട്ട ശേഷം പുതിയ ഉത്തരവ്​ പുറപ്പെടുവിക്കാനും നിർദേശിച്ചു.

    കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില രേഖകൾ നൽകാൻ അഡീ. സെഷൻസ്​ കോടതി ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും ചിലത്​ നൽകാൻ വിസമ്മതിച്ചു. കേസുമായി ബന്ധ​മില്ലാത്തയാളുടെ അപേക്ഷയിൽ രേഖകൾ അനുവദിക്കാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു സി.എം.ആർ.എലി​ന്‍റെ വാദം. രേഖകൾ സമ്പാദിച്ചശേഷം മാധ്യമങ്ങൾക്ക്​ നൽകുകയെന്നതാണ്​ പരാതിക്കാരന്‍റെ ലക്ഷ്യം. ദുരുദ്ദേശ്യപരമായി നീതിന്യായ സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ച്​ കേസിൽ കടന്നുകയറുകയാണിദ്ദേഹം​.​ കമ്പനിയുടെ അന്തസ്സ്​​ തകർക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യവും ഇതിന്​ പിന്നിലുണ്ടെന്നും​ സി.എം.ആർ.എൽ വാദിച്ചു.

    രേഖകൾ ഏറെയുണ്ടെന്നും പകർപ്പുകൾ നൽകാൻ ചെലവ് കൂടുതലാകുമെന്നും പറഞ്ഞാണ് അപേക്ഷ നിരസിച്ചതെന്നായിരുന്നു​ ഷോണിന്‍റെ ഹരജി​.

