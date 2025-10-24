Begin typing your search above and press return to search.
    24 Oct 2025 8:53 PM IST
    24 Oct 2025 8:53 PM IST

    ആനക്കൊമ്പ്​: മോഹൻലാലിനും സർക്കാറിനും​ തിരിച്ചടി; ഉടമസ്ഥത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ റദ്ദാക്കി ​ഹൈകോടതി

    ആനക്കൊമ്പ്​: മോഹൻലാലിനും സർക്കാറിനും​ തിരിച്ചടി; ഉടമസ്ഥത സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ റദ്ദാക്കി ​ഹൈകോടതി
    കൊച്ചി: ആനക്കൊമ്പ് കേസിൽ നടൻ മോഹൻലാലിനും സംസ്ഥാന സർക്കാറിനും​ തിരിച്ചടി. ആനക്കൊമ്പ് കൈവശം വെക്കാൻ അനുമതി നൽകിയ സർക്കാർ ഉത്തരവുകളും കൈവശാവകാശം ക്രമപ്പെടുത്തിയ ഉടമസ്ഥത സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഹൈകോടതി റദ്ദാക്കി. നടപടി​ക്രമങ്ങൾ നിയമാനുസൃത​മല്ലെന്ന്​ വിലയിരുത്തി​ ജസ്​റ്റിസ്​ എ.കെ. ജയശങ്കരൻ നമ്പ്യാർ, ജസ്റ്റിസ്​ ജോബിൻ അഗസ്റ്റിൻ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ഡിവിഷൻ​ ബെഞ്ചിന്‍റേതാണ് ഉത്തരവ്​. നിയമവ്യവസ്ഥകൾ കർശനമായി പാലിച്ച് പുതിയ വിജ്ഞാപനം ഇറക്കാനും കോടതി നിർദേശിച്ചു.

    എറണാകുളം ഉദ്യോഗമണ്ഡല്‍ സ്വദേശി എ.എ. പൗലോസ്, പത്തനംതിട്ട കലഞ്ഞൂർ ജെയിംസ് മാത്യു തുടങ്ങിയവർ സമർപ്പിച്ച ഹരജിയാണ്​ കോടതി പരിഗണിച്ചത്​. കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത് കാലങ്ങള്‍ക്കുശേഷം ആനക്കൊമ്പുകളുടെ ഉടമസ്ഥത സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് മോഹന്‍ലാലിന് നല്‍കിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു ഹരജി. വിജ്ഞാപനം ഗസറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതിനാൽ സർക്കാർ നടപടി അസാധുവാണെന്നും ഉടമസ്ഥാവകാശം അനുവദിക്കാവുന്നതാണോയെന്ന്​ പരിശോധിച്ചശേഷമല്ല സർട്ടിഫിക്കറ്റ്​ നൽകിയതെന്നുമായിരുന്നു ഹരജിക്കാരുടെ വാദം.

    എന്നാൽ, മാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വിജ്ഞാപനത്തിന്​ പ്രചാരം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഗസറ്റ്​ പ്രസിദ്ധീകരണം അനിവാര്യമല്ലെന്നായിരുന്നു സർക്കാറിന്‍റെയും മോഹൻലാലിന്‍റെയും വാദം. ഗസറ്റിൽ വിജ്ഞാപനം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതിനെ സാങ്കേതിക ക്രമക്കേട്​ മാത്രമായി അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നതില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവുകൾ അസാധുവാക്കിയത്. 2016 ജനുവരി 16നും ഏപ്രിൽ ആറിനും പുറപ്പെടുവിച്ച ഉടമസ്ഥത സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും റദ്ദാക്കി.

    അതേസമയം, മോഹൻലാലിനെതിരെ പെരുമ്പാവൂർ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലുള്ള ക്രിമിനൽകേസിനെ ബാധിക്കാനിടയുള്ളതിനാൽ 1972ലെ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം സാമഗ്രിക​ളുടെ ഉടമസ്ഥാവകാശം അനുവദിക്കാമോയെന്ന വിഷയം വിശദമായി പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും​ കോടതി പറഞ്ഞു.

