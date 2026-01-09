Begin typing your search above and press return to search.
    Kerala
    date_range 9 Jan 2026 10:02 PM IST
    date_range 9 Jan 2026 10:02 PM IST

    ശമ്പള പരിഷ്കരണത്തിൽ സർവിസ് വെയിറ്റേജ് പരിഗണിക്കണം -കെ.എ.എച്ച്.എസ്.ടി.എ

    കെ. ​സി​ജു (പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്), എ​സ്. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര​ട്ട​റി) 

    Listen to this Article

    ക​ണ്ണൂ​ർ: ശ​മ്പ​ള പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ് വെ​യി​റ്റേ​ജ് നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് കേ​ര​ള എ​യി​ഡ​ഡ് ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ടീ​ച്ചേ​ഴ്സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ (കെ.​എ.​എ​ച്ച്.​എ​സ്.​ടി.​എ) സം​സ്ഥാ​ന സ​മ്മേ​ള​നം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടു. ക​ണ്ണൂ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ മേ​യ​ർ പി. ​ഇ​ന്ദി​ര ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഡോ. ​കെ.​വി. സ​ജ​യ് യാ​ത്ര​യ​യ​പ്പ് സ​മ്മേ​ള​നം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. സം​സ്ഥാ​ന പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ. ​സി​ജു അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ഡോ. ​ജോ​ഷി ആ​ന്റ​ണി, എം. ​ഹ​രീ​ന്ദ്ര​ൻ, എ​സ്. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ, ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ടി. ​അ​ബ്ര​ഹാം, ഡോ. ​ആ​ബി​ദ പു​തു​ശ്ശേ​രി, ഇ.​പി. ജോ​സു​കു​ട്ടി, കെ. ​ബീ​ന, സ്മി​ജു ജേ​ക്ക​ബ്, കെ.​കെ. ശ്രീ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, പി. ​അ​ഖി​ലേ​ഷ്, വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ: കെ. ​സി​ജു (പ്ര​സി.), ഡോ. ​ആ​ബി​ദ പു​തു​ശ്ശേ​രി (സീ​നി​യ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി.), ഡോ. ​ജോ​ർ​ജ് ടി. ​അ​ബ്ര​ഹാം, വി.​എ​സ്. സു​നി​ൽ, എ​ൻ.​പി. ജാ​ക്സ​ൻ, പി. ​അ​ഖി​ലേ​ഷ് (വൈ​സ് പ്ര​സി.), എ​സ്. അ​ജി​ത്കു​മാ​ർ (ജ​ന. സെ​ക്ര.), പി.​സി. ഷൈ​ജു, ലി​വി​ൻ പോ​ൾ, കെ.​എ​സ്. രാ​ജേ​ഷ്, ആ​ർ. ഷെ​ജി​ൻ, പി.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​നീ​ഫ (സെ​ക്ര.), സി.​കെ. അ​ഷ്റ​ഫ്, എം. ​ആ​ബേ​ൽ, ബി. ​ശ്രീ​ഹ​രി, കെ.​കെ. ശ്രീ​ജേ​ഷ് കു​മാ​ർ, പ്ര​കാ​ശ് കൊ​ല്ലേ​രി (ഓ​ർ​ഗ​നൈ​സി​ങ് സെ​ക്ര.), സ്മി​ജു ജേ​ക്ക​ബ് (ട്ര​ഷ.).

    TAGS:Salary Revision
    News Summary - Service weightage should be considered in salary revision
