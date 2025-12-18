Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Kerala
    Posted On
    date_range 18 Dec 2025 10:00 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Dec 2025 10:00 PM IST

    ടി.പി വധക്കേസ് പ്രതികളിൽനിന്നും കൈക്കൂലി; ജയിൽ ഡി.ഐ.ജിയുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒരുമാസമെത്തിയത് 75 ലക്ഷം രൂപ

    ടി.പി വധക്കേസ് പ്രതികളിൽനിന്നും കൈക്കൂലി; ജയിൽ ഡി.ഐ.ജിയുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഒരുമാസമെത്തിയത് 75 ലക്ഷം രൂപ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ജ​യി​ൽ ആ​സ്ഥാ​ന ഡി.​ഐ.​ജി എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രാ​യ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സി​ൽ ഗു​രു​ത​ര ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ൾ. ടി.​പി. ച​ന്ദ്ര​ശേ​ഖ​ര​ൻ വ​ധ​ക്കേ​സ് പ്ര​തി​ക​ളാ​യ കൊ​ടി സു​നി, അ​ണ്ണ​ൻ സി​ജി​ത്ത് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് ഡി.​ഐ.​ജി കൈ​ക്കൂ​ലി വാ​ങ്ങി​യെ​ന്നാ​ണ് ക​ണ്ടെ​ത്ത​ൽ. ശ​മ്പ​ള​ത്തി​നു പു​റ​മേ ഒ​രു മാ​സം ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ലെ​ത്തി​യ​ത് 35 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യാ​ണ്. ഭാ​ര്യ​യു​ടെ അ​ക്കൗ​ണ്ടി​ൽ 40 ല​ക്ഷം രൂ​പ​യും. മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് നി​ര​ന്ത​രം സ​ഹാ​യം ചെ​യ്യാ​റു​ണ്ടെ​ന്നും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ണ്ട്.

    വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സി​ൽ പ്ര​തി ചേ​ർ​ത്ത​തോ​ടെ എം.​കെ. വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ ഉ​ട​ൻ സ​ർ​ക്കാ​ർ ത​ല ന​ട​പ​ടി​യെ​ടു​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഇ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്റെ അ​ന​ധി​കൃ​ത സ്വ​ത്ത് സ​മ്പാ​ദ​നം അ​ന്വേ​ഷി​ക്കാ​ൻ വി​ജി​ല​ൻ​സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മ​നോ​ജ് എ​ബ്ര​ഹാം ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    രാ​ഷ്ട്രീ​യ കൊ​ല​പാ​ത​ക​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും മ​യ​ക്കു​മ​രു​ന്ന് കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്കും അ​നു​കൂ​ല റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ൾ നി​ർ​മി​ച്ച് ന​ൽ​കി പ​രോ​ൾ അ​നു​വ​ദി​ച്ചു എ​ന്ന ഗു​രു​ത​ര ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലും പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്നു​ണ്ട്. കൊ​ടി സു​നി അ​ട​ക്കം ടി.​പി കേ​സി​ലെ പ്ര​തി​ക​ൾ​ക്ക് ജ​യി​ലി​ൽ സു​ഖ​സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കാ​നാ​ണ് പ​ണം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​ത്. ത​ട​വി​ൽ​നി​ന്ന് കൊ​ടി സു​നി​യു​ടെ ക്വ​ട്ടേ​ഷ​ന്‍റെ തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ ന​ശി​പ്പി​ക്കാ​ൻ വി​നോ​ദ് കു​മാ​ർ കൂ​ട്ടു​നി​ന്നു​വെ​ന്നും ക​ണ്ടെ​ത്തി.

    ഗൂ​ഗി​ൾ പേ ​വ​ഴി​യും ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​ൻ വ​ഴി​യു​മാ​ണ് പ​ണം വാ​ങ്ങി​യ​ത്. വി​യ്യൂ​ർ ജ​യി​ലി​ലെ വി​ര​മി​ച്ച ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​നാ​ണ് ഇ​ട​നി​ല​ക്കാ​ര​ൻ. ഇ​യാ​ളു​ടെ മൊ​ഴി​യും ഒ​രു ജ​യി​ൽ സൂ​പ്ര​ണ്ടി​ന്‍റെ മൊ​ഴി​യും വി​ജി​ല​ൻ​സ് രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. വി​ര​മി​ക്കാ​ൻ നാ​ലു​മാ​സം ബാ​ക്കി നി​ൽ​ക്കെ​യാ​ണ് വി​നോ​ദ് കു​മാ​റി​നെ​തി​രെ വി​ജി​ല​ൻ​സ് കേ​സെ​ടു​ത്ത​ത്.

    News Summary - Serious evidence against the jail DIG; 75 lakhs arrived in the accounts in a month
