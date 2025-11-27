Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightരാഹുലിനെതിരെ ഉയർന്നത്...
    Kerala
    Posted On
    date_range 27 Nov 2025 6:40 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Nov 2025 6:40 PM IST

    രാഹുലിനെതിരെ ഉയർന്നത് ഗൗരവമുള്ള പരാതി; ഒരു നിമിഷം പോലും പദവിയിൽ തുടരരുത് -എം.വി ഗോവിന്ദൻ

    text_fields
    bookmark_border
    MV Govindan
    cancel
    camera_alt

    എം.വി. ഗോവിന്ദൻ

    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ഉയർന്നത് ഗൗരവമുള്ള പരാതിയെന്ന് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദൻ. ഒരു നിമിഷം പോലും രാഹുൽ പദവിയിൽ തുടരരുത്. രാഹുലിനെ എം.എൽ.എ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയാറാവണമെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെളിവുകൾ ഉൾപ്പടെ പരാതിക്കാരി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നൽകിയെന്നാണ് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്. ഇത് ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

    രാഹുലിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് എടുത്ത സസ്​പെൻഷൻ നടപടിയേയും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. കോൺഗ്രസിന്റെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ സജീവമാണെന്നും എം.വി ഗോവിന്ദൻ വിമർശിച്ചു.

    രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എക്കെതിരെ ഇന്ന് യുവതി പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിക്കാണ് പരാതി നൽകിയത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതി മുഖ്യമന്ത്രി ഡി.ജി.പിക്ക് കൈമാറി.ഡി.ജി.പി പരാതി ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് കൈമാറുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങൾ പരാതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്നാണ് സൂചന. രാഹുലിനെതിരായ ചാറ്റുകൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്ത് വന്നിരുന്നു.

    രാഹുൽ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സജീവമാകുന്നതിനിടെയായിരുന്നു ചാറ്റുകൾ പുറത്ത് വന്നത്. ഇതിന് പിന്നാലെ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ എം.എൽ.എക്കെതിരായ ഗർഭഛിദ്ര ആരോപണത്തിൽ ഇരയായ യുവതി രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയാൽ മാത്രം നടപടിയെടുക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് തീരുമാനമെടുത്തിരുന്നത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:MV GovindanRahul MamkootathilKerala News
    News Summary - Serious complaint raised against Rahul; He should not remain in office even for a moment - M.V. Govindan
    Similar News
    Next Story
    X