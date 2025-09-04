Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightNewschevron_rightKeralachevron_rightകൈക്കൂലി പണവുമായി...
    Kerala
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 10:37 PM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 10:37 PM IST

    കൈക്കൂലി പണവുമായി കണ്ണൂര്‍ ആര്‍.ടി ഓഫിസിലെ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് പിടിയിൽ

    text_fields
    bookmark_border
    റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​നം ത​ട​ഞ്ഞ് പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത് 32,000 രൂ​പ
    കൈക്കൂലി പണവുമായി കണ്ണൂര്‍ ആര്‍.ടി ഓഫിസിലെ സീനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട് പിടിയിൽ
    cancel

    ക​ണ്ണൂ​ര്‍: കൈ​ക്കൂ​ലി പ​ണ​വു​മാ​യി ക​ണ്ണൂ​ര്‍ ആ​ര്‍.​ടി ഓ​ഫി​സി​ലെ സീ​നി​യ​ര്‍ സൂ​പ്ര​ണ്ട് മ​ഹേ​ഷി​നെ കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​ജി​ല​ന്‍സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സെ​ല്‍ ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി സു​രേ​ഷും സം​ഘ​വും പി​ടി​കൂ​ടി. ബു​ധ​നാ​ഴ്ച രാ​ത്രി​യാ​ണ് റോ​ഡി​ൽ വ​ണ്ടി ത​ട​ഞ്ഞ് ഇ​യാ​ളെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്.

    പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ല്‍ കാ​റി​ല്‍നി​ന്ന് 32,000 രൂ​പ ക​ണ്ടെ​ടു​ത്തു. ഈ ​പ​ണ​ത്തി​ന് രേ​ഖ​യുണ്ടാ​യി​രു​ന്നി​ല്ല. ഏ​ജ​ന്റു​മാ​ര്‍ മു​ഖേ​ന കൈ​ക്കൂ​ലി​യാ​യി കൈ​പ്പ​റ്റി​യ​താ​ണ് പ​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് വി​വ​രം.

    സം​ഭ​വം സം​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ജി​ല​ന്‍സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ക്ക് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ന​ല്‍കും. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​ജി​ല​ന്‍സ് സ്‌​പെ​ഷ​ല്‍ സെ​ല്‍ എ​സ്.​പി കെ.​പി. അ​ബ്ദു​ള്‍റസാ​ഖി​ന്റെ നി​ര്‍ദേ​ശ​പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് വി​ജി​ല​ന്‍സ് സം​ഘ​മെ​ത്തി​യ​ത്. കാ​റി​നെ പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്ന് ത​യ്യി​ലി​ലെ​ത്തി​യ​പ്പോ​ള്‍ കാ​ര്‍ കു​റു​കെ​യി​ട്ടാണ് മ​ഹേ​ഷി​നെ തടഞ്ഞത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:vigilance raidbribe
    News Summary - Senior Superintendent of Kannur RT office arrested with bribe money
    Similar News
    Next Story
    X